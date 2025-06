Produsul inedit cu care mai mulți tineri vor să cucerească piața din România. Costă doar 6 lei

Mai mulți tineri, studenți în Iași, au creat o băutură inovatoare, obținută din resturi alimentare, cu care vor să cucerească piața din România. Produsul are un gust surprinzător și, spun ei, multe beneficii pentru sănătate.

O bere specială fără alcool, obținută numai din resturi alimentare, produsul cu care mai mulți studenți din România vor să dea lovitura

Într-o perioadă în care piața băuturilor este invadată de fel și fel de băuturi obținute prin metode artificiale, cu mulți aditivi, E-uri, coloranți și alte produse dăunătoare, câțiva tineri din România propun o alternativă sănătoasă. Și fără alcool.

ADVERTISEMENT

Trei studenți din Iași, extrem de ambițioși, s-au gândit să transforme în bere fără alcool resturile alimentare pe care mulți le aruncă la gunoi. Le-a ieșit o băutură cu un gust surprinzător și beneficii pentru sănătate.

Această bere este inspirată din tradițiile popoarelor slave. Băutura este realizată din materii prime care ar fi urmat să ajungă la gunoi. Are o culoare brun-roşcată, asta prin prisma malţului şi a tescovinei din coacăze.

ADVERTISEMENT

creat de studenții Facultății de Agricultură din Iași, după luni întregi de cercetare și testare. ”Gustul este total diferit faţă de gustul berii, chiar dacă am fermentat propriu zis materia primă. Are un gust de băutură răcoritoare să îi spun aşa, mai ales că nu are conţinut de alcool”, a declarat studentul Tudor Plop, conform .

Plan ambițios al studenților din Iași: berea lor să ajungă pe rafturile magazinelor

Tinerii de la Facultatea de Agricultură din Iași spun că noua băutură, pe lângă gustul foarte bun, este benefică şi pentru sănătate. Este extrem de bogată în antioxidanți. Într-un pahar de 100 de ml se găsesc doar 132 de calorii.

ADVERTISEMENT

Ambiția ”inventatorilor” este ca, în viitorul apropiat, băutura această . Prețul unei sticle nu ar fi deloc mare, undeva la 6 lei.

ADVERTISEMENT

”Preţul final calculând materile prime folosite se învârte în jur de 6 lei. Un preţ care sperăm să fie acceptat de consumatorul care vrea să facă o schimbare în această direcţie”, a declarat Robert Mandache, student