Produsul lansat de Gabi Tamaș! Fostul fotbalist vrea să dea lovitura cu o nouă afacere chiar înainte de sărbători

Gabi Tamaș e pregătit să intre în afaceri. Fostul fotbalist anunță lansarea unui produs deosebit care o să îi poarte și numele. Este vorba despre un vin, lansat cu ajutorul celor de la Domeniile Averești.

Gabi Tamaș lansează propriul vin

Vinul lui Gabi Tamaș va fi lansat în ediție limitată. Menționăm faptul că fostul internațional are o afinitate pentru băuturile de calitate. Astfel, afacerea cu propriul vin ar putea fi una cât se poate de interesantă.

Într-o postare pe contul personal de socializare, acesta i-a invitat pe toți cei interesați să cumpere vinul său, „ÎmbăTAMAȘ”. Băutura va putea fi ”testată” la evenimentul de pe 13 decembrie, unde va fi prezent și Serghei Mizil.

Amintim că Serghei Mizil a lansat la rândul său propriul vin acum câțiva ani. Astfel, .

Când va fi lansată băutura în ediție limitată

Vinul lansat de Gabi Tamaș este disponibil în diferite sortimente, inclusiv alb, roze, dar și roșu. Totodată, acesta le-a mulțumit celor implicați în proces. Cât despre persoanele interesate să se bucure de noua băutură mai repede, acestea o pot face în acest weekend.

„Pe data de 13 septembrie, împreună cu Serghei, organizăm un eveniment, Spriț de iarnă. V-am spus că o să vă pregătesc o surpriză. Și așa am fost făcut în toate felurile.

Pentru acest eveniment veți avea un vin alb, unul roșu și un roze, care e o serie limitată făcută doar pentru acest eveniment. Mulțumesc Domenilor Averești. Vă aștept cu drag!”, a anunțat Gabi Tamaș pe rețelele sociale.

Ce alte planuri mai are Gabi Tamaș

Menționăm faptul că nu doar afacerile sunt în prim plan pentru . Gabi Tamaș a vrut inclusiv să se apuce de antrenorat, dar pentru asta avea nevoie de cursuri și de licență.

În momentul în care și-a dat seama cât de mult durează acest proces, fostul fotbalist a renunțat la idee. S-ar părea că ar fi fost nevoie de ani de zile până când acesta ar fi ajuns antrenor.

„Înainte să fac cursurile de director sportiv, am vrut să mă bag la cursul cumulat A+B, care se face anul ăsta, dar era fix când trebuia să mă duc la Asia Express. (Te duci și tu la Chișinău) Nu vreau să mă duc la Chișinău, ci la noi în țară, că de-asta avem o federație. (Ai de gând să faci cursul de antrenori?)

Dacă nu se mai fac cumulate, A cu B, îmi este foarte greu. Durează cam cinci ani de zile A+B, după care încă doi-trei ani Pro-ul. Durează cam mult”, a declarat Gabriel Tamaș pentru GSP