Produsul Lidl pe care o să fie bătaie în weekendul 5-6 iulie. E la promoție, are o reducere de peste 30% și în ultimii ani numai oamenii bogați și-au permis așa ceva. Oferta retailerului e bună, se aplică în magazinele din toată țara, dar prețurile mici nu se opresc aici

Catalogul Lidl arată care este, de fapt, pe care o să fie bătaie în weekendul 5 – 6 iulie. E la promoție și are o reducere de peste 30%, în toate magazinele din țară. În ultimii ani numai oamenii bogați și-au permis să-l pună în coș. Oferta retailerului german e bună și în privința altor alimente.

Produsul Lidl care e la reducere, în toată România, în weekendul 5-6 iulie

Lidl este unul dintre supermarketurile care i-a cucerit pe români. Cumpărătorii laudă costurile mici și alimentele de calitate pe care le găsesc în permanență pe rafturi. În weekendul 5-6 iulie retailerul vine cu reduceri generoase.

ADVERTISEMENT

Una dintre acestea include un produs delicios și plin de vitamine pe care clienții, cu siguranță, se vor bate. E la cu o reducere de 31%, ceea ce înseamnă că prețul este pentru toate buzunarele. În ultimii ani numai oamenii bogați și-au permis să-l achiziționeze.

Mai exact, oferta are legătură cu savuroasele cireșe, la mare căutare sezonul acesta. În momentul de față, acestea se pot lua de români cu costuri destul de mari. Din păcate, puțini dau acești bani pentru a la savura.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, românii au parte de o promoție imbatabilă ce nu trebuie ratată de nimeni. de la Lidl arată că produsul se poate pune în coșul de cumpărături cu numai 14,99 lei, pentru un singur kilogram.

Weekendul 5-6 iulie aduce și alte oferte generoase, cum ar fi la tonul alb în ulei de măsline. Peștele se găsește pe rafturile tuturor magazinelor din țară, la borcan, cu o greutate de 415 grame. Masa solidă este de 280 de grame.

ADVERTISEMENT

În plus, cumpărătorii români mai pot profita și de prețul mic pe care îl are scăricica de porc. Se poate achiziționa din toate locațiile Lidl în două variante: natur sau maturată, la doar 2,59 lei per suta de grame.

ADVERTISEMENT

Ce beneficii au cireșele vândute de Lidl

Cireșele care sunt la reducere în weekendul 5-6 iulie la Lidl sunt bune pentru sănătate. Nutriționiștii le recomandă pentru beneficiile pe care le aduc organismului uman. Au un număr mic de calorii, ceea ce înseamnă că sunt perfecte pentru reducerea greutății corporale.

Sunt bogate în fibre și vitamine și sunt de mare ajutor pentru a scădea grăsimea care se depune în zona abdominală. În plus, cireșele sunt asociate cu reducerea nivelului de colesterol și a nivelului acidului uric din sânge.

De asemenea, specialiștii în nutriție au remarcat faptul că acestea calmează inflamațiile de la nivelul mușchilor. Totodată, consumul de cireșe reglează tensiunea arterială, susține sistemul imunitar și contribuie la sănătatea inimii.

Produsul care se găsește la Lidl în weekendul 5-6 iulie la reducere mai este cunoscut și pentru faptul că are un efect antiinflamator. Mai mult decât atât, aceste fructe pot scădea presiunea sangvină și sunt bune pentru recuperarea organismului.

Cum pot fi consumate cireșele

Cireșele pot fi mâncate atât proaspete, cât și în diverse preparate culinare. Se pot consuma și în formă congelată, în smoothie-uri, sucuri sau sosuri de fructe. Cireșele confiate sunt perfecte pentru deserturi, dar și pentru a fi utilizate în cocktailuri.

O altă recomandare constă în fructele uscate, care se găsesc în magazine în orice sezon. De asemenea, cozile uscate sunt ideale pentru infuzii, pentru că au un efect diuretic în diverse tratamente naturiste. Una dintre cele mai sănătoase variante a consumului de cireșe este în stare proaspătă.

Se pot adăuga în iaurturi mai grase, alături de fistic sau migdale. Combinația aceasta poate conține și puțină ciocolată neagră, desertul fiind perfect într-o zi caniculară de vară. Cireșele se pot amesteca cu semințe de chia sau fulgi de ovăz pentru un mic dejun sănătos.