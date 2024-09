Produsul Lidl pe care românii îl adoră este adus la raft luni, 2 septembrie 2024. Prețul e unul bun și nu puțini vor cumpăra deja pentru perioada sărbătorilor. Costă doar 2.49 lei, dar retailerul are și alte oferte și promoții

Noi reduceri la Lidl. Sunt valabile de luni, 2 septembrie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024. Clienții vor fi foarte încântați de ele, mai ales cei care adoră un produs care va costa doar 2, 49 lei în intervalul menționat, în supermarket.

Ce produs adorat de români va costa doar 2, 49 lei la Lidl

. Din el se pot obține mai multe preparate, deși multe persoane evită să-l consume pe motiv că este gras și că le poate dăuna organismului. Nu și dacă este mâncat în mod echilibrat, potrivit specialiștilor.

În al celor de la Lidl se găsesc săptămânal reduceri. Unele sunt chiar foarte mari și merită să profiți de situație. Ca în cazul unei porții de 100 de grame de ceafă de porc, fără os, care este redusă cu un procent de 16%.

Mai exact, în perioada 2 septembrie 2024-8 septembrie 2024, ceafa de porc fără os va costa doar 2, 49 lei, în loc de 2, 99 lei. Dacă sunteți și adepții cârnaților, aflați că o porție de 250 de grame de cabanoși vor valora 9, 99 lei, în loc de 12, 99 lei.

. Un kilogram va avea vostul de 3, 59 lei în loc de 4, 79 lei. Este o reducere de 25% care va fi utilă multor gospodine care vor să-i surprindă pe cei dragi cu un desert.

Dacă vă place sushi, aflați că săptămâna viitoare puteți achiziționa o caserolă de la Lidl cu 14, 99 lei în loc de 18, 99 lei. Pe lista de reduceri se află și fasolea. Un pachet de fasole bob mediu de la Campo Largo va fi 9, 99 lei în loc de 13, 99 lei.

Smochine cu 1, 24 lei bucata, în loc de 2,49 lei, la Lidl

Un litru de lapte UHT este iar foarte ieftin. Costă doar 3, 99 lei în loc de 5, 49 lei în perioada 2 septembrie 2024-8 septembrie 2024. Din acesta puteți face prăjituri sau orice alt tip de desert doriți. Spre exemplu, un preparat pe bază de smochine.

Lidl are o promoție în care smochinele se pot vinde cu 1, 49 lei bucata, în loc de 2, 49 lei, dacă vă activați aplicația Lidl Plus și dacă vă cumpărați maximum 5 pachete per cupon. Totodată, dacă vă este poftă de o plăcintă, la Lidl o găsiți cu 11, 99 lei.

Pentru a fi la curent cu reducerile și promoțiile celor de la Lidl nu uitați să urmăriți ofertele în catalogul lor, pe care îl puteți lua fizic, din magazin, sau îl puteți accesa online pe site-ul oficial al Lidl România, lidl.ro. Supermarketul este în România din 2011, an în care a înlocuit magazinele PLUS.