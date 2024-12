Produsul pe care Lidl îl bagă la ofertă de luni, 23 decembrie. Are un preț special și nu poate să lipsească de pe masa de Crăciun

În rândurile de mai jos FANATIK îți spune care este produsul pe care Lidl îl bagă la ofertă de luni, 23 decembrie. Acesta are un preț special și nu poate să lipsească de pe masa de Crăciun, pentru că are un gust deosebit.

Lidl, ofertă inedită luni, 23 decembrie

Lidl are întotdeauna alimente de cea mai bună calitate și la costuri imbatabile, motiv pentru care în perioada sărbătorilor de iarnă cumpărătorii vor găsi numeroase reduceri. de luni, 23 decembrie, nu trebuie ratată.

Clienții care trec pragul supermarketului înainte de Crăciun vor achiziționa, cu siguranță, acest produs pentru că este perfect pentru masa de Nașterea Mântuitorului. Acesta este un preparat tradițional românesc.

Românii care nu vor să uite de tradiție și obicei vor pune în coșul de cumpărături neapărat toba cu limbă. Acest aliment savuros și sățios are carne în proporție de 72% și un gramaj de 400 de grame. În plus, are o reducere de 27%.

Pentru acest produs, care nu lipsește de pe masa de Crăciun, clienții trebuie să scoată din buzunar suma de 7,99 lei. Preparatul se găsește în oferta de la Lidl pentru o perioadă destul de scurtă, doar în zilele de 23 și 24 decembrie.

Produsele de la Lidl perfecte pentru masa de Crăciun

Toba cu limbă de la Lidl nu este singurul produs perfect pentru masa de Crăciun când familia se adună pentru a se bucura de momente plăcute, în tihnă. Retailerul german anunță prin intermediul că are și alte oferte, luni, 23 decembrie.

În prima zi din săptămână reducerile sunt generoase și la jumările de porc, care se pot consuma atât reci, cât și calde. Pe rafturile supermarketului acest aliment are o cantitate de 250 de grame și se vinde cu 12,69 lei.

De asemenea, cumpărătorii pot pune în coșurile pentru sărbătorile de iarnă și măsline negre întregi, cu o masă solidă de 200 de grame. Sunt numai bune de savurat la aperitivul cu care românii își încep de obicei ziua de Crăciun.

Lidl le pune la vânzare la costul de numai 2,99 lei. Totodată, mușchiul file crud-uscat, feliat, are la rândul său un preț foarte mic. Oferta de luni, 23 decembrie, îl dă la doar 5,99 lei, având 100 de grame ca și cantitate.