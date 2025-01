Produsul pe care Lidl îl bagă la ofertă de sâmbătă, 11 ianuarie. Are un super preț la raft, iar acum oricine și-l poate permite

Catalogul online al magazinului Lidl arată care este produsul pe care îl bagă la de sâmbătă, 11 ianuarie. Acesta se găsește în supermarket doar o perioadă scurtă. Are un super preț la raft, iar acum oricine și-l poate permite. Care este acesta, de fapt.

Alimentul de la Lidl cu un cost mic de sâmbătă, 11 ianuarie

Lidl are întotdeauna reduceri generoase. Retailerul german propune un aliment consumat de foarte multe persoane din România datorită beneficiilor sale și care de , 11 ianuarie, are un cost mult mai mic.

Cei care trec pragul magazinelor în acest weekend, cu siguranță, se vor bucura de această ofertă imbatabilă. Produsul este recomandat de către nutriționiști, care spun să se consume de cel puțin două ori pe săptămână.

Acesta este peștele. Mai exact, pe rafturile supermarketului cumpărătorii vor găsi file de somon norvegian, proaspăt. Alimentul se bucură de o reducere de 18%, ceea ce înseamnă că românii vor plăti mai puțin.

Prețul pentru 100 de grame este de 7,99 lei. Produsul se găsește la Lidl atât în cursul zilei de sâmbătă, 11 ianuarie, cât și duminică, 12 ianuarie. În altă ordine de idei, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.

Ce produse mai are reduse Lidl, sâmbătă, 11 ianuarie

Lidl nu are doar file de somon norvegian la reducere de sâmbătă, 11 ianuarie, ci și alte alimente care sunt la mare căutare în rândul clienților. În coșurile de cumpărături vor ajunge, cel mai probabil, numeroase conserve.

Propunerea magazinului este cea de pate, care are diverse arome. Acesta poate fi cu piper verde, șuncă sau țărănesc. Are o cantitate de 150 de grame și un preț de numai 2,79 lei. În plus, clienții mai pot achiziționa gustări, perfecte între mese.

Una dintre acestea constă în migdale prăjite și sărate. O singură pungă are 150 de grame și un cost de numai 5,99 lei. Specialiștii recomandă consumul de migdale pentru că sunt bogate în vitamine, fibre și minerale.

Mai mult, Lidl vine și cu o ofertă importantă pentru gospodinele care adoră să aibă haine curate și parfumate de fiecare dată când ies din casă. Balsamul de rufe, cantitate XXL, are un stoc limitat și un preț de 24,99 lei.