Produsul românesc care l-a cucerit total pe Alibek Aliev. Transferat de la CFR Cluj, atacantul lui Bergodi recunoaște: ”E și foarte periculos”

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Printre jucătorii din SuperLiga aflați la Campionatul Mondial se numără și Jovo Lukic, golgheterul din sezonul trecut care a și marcat la turneul final. Până la revenirea atacantului, U Cluj și-a asigurat partea ofensivă,

Alibek Aliev, îndrăgostit de orașul Cluj

Deși a evoluat în a doua parte a sezonului trecut la CFR Cluj, A . Atacantul poate profita de absența lui Jovo Lukic, în condițiile în care ardelenii încep din turul 1 UEFA Europa League, iar adversarul este unul puternic: Dinamo Kiev. Manșa tur va avea loc pe 9 iulie, ca returul să fie programat pe 16 iulie.

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În ciuda faptului că nu știa nimic despre România în momentul sosirii, Alibek Aliev a mărturisit că s-a îndrăgostit iremediabil de orașul Cluj. Jucătorul a rămas impresionat de bunătatea localnicilor, iar atât prietenii, cât și familia sa sunt încântați de tot ceea ce oferă țara noastră.

„Înainte să vin în Cluj, în România, nu știam nimic despre România, nimic despre Cluj. Era complet nou pentru mine și nu aveam timp să caut, pentru că totul a mers atât de repede. Sunt foarte impresionat de oraș. Chiar iubesc orașul. Și oamenii care locuiesc aici sunt atât de primitori, săritori și, dacă întrebi ceva în oraș, o persoană vine cu tine, îți arată și te învață cum să te descurci. Sunt mereu atât de fericiți. Așa că amândoi prietenii mei care au fost aici și soția mea sunt foarte fericiți și ziceau: „Trebuie să mă întorc”.

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De fiecare dată când le spuneam să vină erau atât de fericiți pentru că iubesc cu adevărat orașul. Așadar, pentru mine, este important să știu că familia mea și prietenii mei buni apreciază orașul și le place să vină aici. Asta înseamnă mult și pentru mine”, a declarat fotbalistul într-un interviu acordat .

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Produsul care l-a cucerit pe Alibek Aliev

Întrebat și despre partea culinară a țării noastre, Alibek Aliev a oferit un răspuns scurt: îi plac foarte mult papanașii. Jucătorul s-a amuzat teribil, mărturisind că nu are voie să consume prea multe dulciuri, chiar dacă preparatele de aici sunt foarte bune. În schimb, acesta a promis că va încerca și alte specialități românești.

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„Ca să fiu sincer, nu am încercat prea multă mâncare din România, dar chestia pe care am încercat-o și mi-a plăcut foarte, foarte mult a fost un desert dulce. Ceva… ca o chestie rotundă. Papanași.

A fost și bun, dar și foarte periculos, pentru că e mult zahăr, dar e un desert uimitor. Chiar trebuie să încerc mai multă mâncare românească. Poate acesta e lucrul pe care trebuie să-l fac când mă întorc la Cluj”, a încheiat atacantul de la U Cluj.

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