Produsul românesc cu care Lenuța face bani frumoși în Anglia. Brașoveanca e încântată: ”Mulți m-au luat în râs, două zile mai târziu, îmi veneau oameni acasă”

Alimentul tradițional cu care o româncă câștigă venituri mari în Marea Britanie. Lenuța Oana Smeu, originară din Brașov, e foarte bucuroasă de afacerea pe care a început-o la scurtă vreme după ce a devenit mamă pentru a patra oară.

Se întâmpla în anul 2020 când a realizat că are nevoie de bani suplimentari pentru a crește copiii. Din păcate, indemnizația pe care o primea de la statul britanic era mult mai mică decât cea încasată în România.

La acea vreme i-a venit ideea să gătească sarmale, după ce la botezul mezinei sale, Maria, oaspeții au rămas impresionați de bucatele pe care le-a gătit. A plecat pe acest drum și pentru că în Marea Britanie nu exista niciun restaurant tradițional românesc.

Îi era dor să mănânce ciorbă rădăuțeană sau de perișoare, motiv pentru care Lenuța s-a apucat de gătit. Românca, care este originară din orașul Brașov, a reușit să adune 1.600 de lire sterline în numai două zile.

Afacerea cu care Lenuța a dat lovitura în Marea Britanie

„Mi-a venit ideea să postez fotografii pe grupurile de români din Anglia că fac sarmale. Prețul era de o liră pentru o singură sarma. Mulți m-au luat în râs, dar eu nu i-am luat în seamă.

Două zile mai târziu, m-am trezit că îmi vin oameni acasă, să-mi cumpere sarmalele, și am făcut 1.600 de lire doar în acele două zile. Aceia au fost primii mei bani făcuți din sarmale”, a povestit Lenuța pentru cotidianul .

Românca a reușit să dea lovitura în Marea Britanie atunci când un om a început să o viziteze regulat și să facă comenzi foarte mari. Acesta s-a îndrăgostit de sarmalele gătite de femeia din Brașov și cerea de cele mai multe ori 500-600 de sarmale.

„De multe ori, se aduna cu prietenii și îmi cerea să le gătesc salată de boeuf, ciorbă, friptură și chiftele. Și cumpărau în cantități mari. Eu deja mă obișnuisem să gătesc, dar găteam așa pentru cunoștințele mele, pentru oamenii care s-au îndrăgostit de gustul pe care îl dădeam mâncării.

Apoi, un prieten m-a recomandat la o cunoștință de-a sa pentru a-i găti la nuntă. Atunci am luat-o ca pe o provocare și am acceptat. Ei, după acest eveniment care a ieșit impecabil am luat decizia să mă implic tot mai mult în astfel de situații.

Și așa am ajuns să gătesc singură, în bucătăria mea din Anglia, preparate tradiționale românești”, a completat Lenuța, mai arată sursa menționată. Femeia este acum administrator la Romanian goodies by Oana.

În momentul de față, livrează mâncare în regim catering pentru unul dintre cele mai mari institute de training din Marea Britanie, cel al medicilor esteticieni. Doctorii sunt înnebuniți după sarmale și ciorbă de perișoare.

Bucătăreasa preferă doar preparatele culinare din inima Moldovei, pe care le gătește așa cum a învățat de la bunica și de la mătușile sale. Deși la bază este asistentă medicală, Lenuța are planuri mari de viitor în artele culinare. Își dorește să devină private chef și să gătească pentru nume mari din străinătate.