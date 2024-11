Produsul românesc pe care doctorul Vlad Ciurea nu-l recomandă. Este foarte consumat, dar medicul spune că nu este bun pentru creier

Neurochirurgul Vlad Ciurea a spus care este, de fapt, produsul românesc pe care . Doctorul este conștient că acesta este foarte consumat de români, dar spune că nu este bun pentru creierul uman.

Ce aliment românesc nu indică medicul Vlad Ciurea

Vlad Ciurea a declarat că alimentația oamenilor este importantă pentru că de la aceasta vin toate lucrurile bune de care are nevoie organismul. Cu toate acestea de la mâncare pleacă și evenimentele mai puțin plăcute.

ADVERTISEMENT

Renumitul neurochirurg a dezvăluit că este un aliment românesc pe care nu-l indică nimănui pentru că nu este bun pentru creier, deși stomacului îi place. Acesta este consumat frecvent de români, fiind făcut pe grătar, dar și în tigaie.

Cel mai elocvent exemplu în acest sens constă în mititei. Aceștia nu trebuie mâncați foarte des, ci de cel mult 2-3 ori pe an pentru că au o compoziție care nu este de cea mai bună calitate pentru celula nervoasă.

ADVERTISEMENT

„Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros. Ancestral, în genomul românesc, s-au imprimat acești mititei care ne plac tuturor, însă creierului nu îi plac.

Nu are voie creierul să acceadă la acest produs. Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă”, a explicat medicul Vlad Ciurea în emisiunea iThink, de la .

ADVERTISEMENT

Produsele recomandate de doctorul Vlad Ciurea

Doctorul Vlad Ciurea are o listă întreagă de produse pe care le recomandă pentru a proteja creierul și pentru a îmbunătăți performanța mentală. Acestea sunt bogate în nutrienți esențiali, vitamine, minerale, grăsimi sănătoase și antioxidanți.

Specialistul le cere oamenilor să consume proteine slabe (curcan, pui, ouă, linte) și cereale integrale. De asemenea, pentru o dietă echilibrată îi sfătuiește să bea ceai verde care are numeroase beneficii pentru sănătate.

ADVERTISEMENT

În plus, medicul spune că peștele de apă rece, cum ar fi somonul, macroul și sardinele, sunt surse excelente de acizi grași Omega-3. Nucile nu trebuie excluse din dietă pentru că au antioxidanți care protejează creierul.

Legumele verzi, printre care se numără spanacul și varza, sunt importante pentru sănătatea celulară. Medicul Vlad Ciurea recomandă și alimentele bogate în probiotice, cum ar fi iaurtul și varza murată fermentată, pentru că sprijină sănătatea intestinală.