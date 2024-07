„Profesionist desăvârșit!”. Președintele rapidist Viorel Moldovan îi face portretul nefardat antrenorului Neil Lennon

Fanii giuleștenilor nu îl cunosc în detaliu pe Neil Lennon, care se află la prima aventură din carieră în SuperLiga. Viorel Moldovan și-a format deja o părere despre tehnician și i-a făcut portretul nefardat al antrenorului din Giulești.

Președintele rapidist Viorel Moldovan îi face portretul nefardat antrenorului Neil Lennon: „Profesionist desăvârșit!”

Robert Niță i-a solicitat lui Viorel Moldovan să : „Ai fost un mare fotbalist, ai licență de antrenor, deci cred că ești cea mai indicată persoană să îl caracterizeze pe Neil Lennon. Ai fost la Curtea de Argeș, la Maribor, ai văzut și jocurile amicale. Neil Lennon este o necunoscută pentru simpatizanții Rapidului, tu ca profesionist cum îl descri?”.

Viorel Moldovan nu a stat pe gânduri și l-a descris în detaliu pe antrenorul grupării de sub Podul Grant. Președintele giuleștenilor are doar cuvinte de laudă la adresa lui Neil Lennon, pe care a apucat să îl cunoască în stagiul de pregătire.

„Un profesionist desăvârșit, serios, direct, meticulos, impune respect. Nu aș putea spune că e distant, dar impune acest respect. Cere foarte mult de la jucători, cere o implicare totală. Băieții au fost exemplari din acest punct de vedere.

A venit cu o nouă metodologie de lucru, o cunosc pentru că am aplicat această metodologie ca antrenor. Vrea multă agresivitate din partea echipei, vrea ca jucătorul să dea maxim la antrenament, cum te antrenezi așa joci”, a spus Moldovan.

Viorel Moldovan crede în Neil Lennon: „O să vedem un Rapid mai agresiv”

„Antrenamentele au un ritm foarte susținut, este adeptul sistemului de joc 3-5-2. Crede mult în el, crede că jucătorii pot interpreta acest sistem, chiar dacă sunt anumite elemente care nu se potrivesc. Lucrează foarte mult să convingă jucătorul că poate să facă față într-un rol nou.

Răbdare nu o să fie niciodată, toată lumea ne-a terorizat după un rezultat de egalitate la meciul de debut. Știm prea bine că așa este la Rapid, normal că susținem antrenorul și suntem lângă el, îl ajutăm din toate punctele de vedere.

Cred foarte mult în Neil Lennon, în lotul de jucători și sunt convins că dacă va exista răbdare o să vedem un Rapid agresiv, cu determinare și cu mai multă personalitate. Și la jocul de la Arad am constatat că ne lipsește personalitatea în anumite momente.

Parcă la prima adiere de vânt ne dezechilibrăm, dăm posibilitatea adversarului să prindă curaj, intrăm în panică și comitem anumite erori care ne costă. Avem nevoie să dezvoltăm această personalitate, avem o mare calitate, dar trebuie să oferim mult mai mult.

Am trăit aceste momente în Franța, aveam o zi liberă în rimpul săptămânii. Este ceva nou pentru jucători, fiecare are filosofia lui. Încearcă să schimbe mentalitatea, e de lucru. Sper să fie ok și să se vadă acest lucru pozitiv.

Ar fi foarte frumos să se întâmple peste noapte, dar cred că va dura puțin. Sper să obțină rezultate, asta e cel mai important”, a mai spus Viorel Moldovan.

