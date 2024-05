Profesoară de fizică numită în conducerea unei companii din energie. Rocadă cu soțul, membru PNL, traseist politic și turnător la Securitate

La finalul lunii trecute, Guvernul României a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli ai Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară. Aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, RATEN Mioveni are ca obiect de activitate dezvoltarea tehnologiilor pentru suportul tehnic și științific din domeniul energiei nucleare. Provenită din fosta Regie Autonomă pentru Activități Nucleare din Drobeta Turnu Severin, pentru anul în curs RATEN are un buget estimat la 176,8 milioane lei. La finalul anului, potrivit bugetului aprobat, regia ar trebui să aibă un profit de 326.000 lei, din care jumătate vor reveni statului sub forma de dividende.

Profesoară de fizică, numită în conducerea regiei din domeniul energiei nucleare

În data de 5 octombrie 2023, ministrul energiei, Sebastian Burduja numea cei șapte noi membri ai Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) Mioveni. Printre schimbările făcute astfel în componența CA-ului se remarca numirea Danielei Trancotă, profesoară de fizică la liceul din Vânju Mare, Mehedinți, acolo unde predă din anul 1990.

ADVERTISEMENT

Începând cu anul 2018 aceasta face parte din Consiliul Județean Mehedinți, acolo unde a fost aleasă pe listele PNL. Doi ani mai târziu a candidat la Primăria Vânju Mare, însă a fost învinsă de PSD-istul Alexandru Mijaiche. În luna iunie, profesoara Dana Trancotă va încerca din nou să câștige primăria Vânju Mare, fiind candidata PNL la alegerile locale din localitate. Aceasta a publicat mai multe fotografii pe pagina sa de Facebook alături de .

Intersecția acesteia cu administrația publică începe însă în urmă cu peste 20 de ani. În anul 2001 a fost timp de câteva luni director de cabinet al prefectului județului Mehedinți, nimeni altul decât actualul ei soț, Dan Trancotă. După cele câteva luni în această funcție a fost ajuns repede în Consiliul de Administrație al Societății pentru Exploatare Portuară Drobeta SA, poziție în care stă timp de patru ani. Apoi, între 2004 și 2008 obține un mandat de consilier județean la Mehedinți, funcție în care avea să revină zece ani mai târziu.

ADVERTISEMENT

Anul 2018 o găsește în funcția de inspector școlar general adjunct, însă în 2019, odată cu revenirea PNL la putere, Daniela Trancotă este numită inspector școlar general, funcție în care stă doar până în 2022, atunci când, odată cu venirea PSD-ului la guvernare, omul social-democraților este repus la conducerea Inspectoratului Școlar din județ.

În anul 2021, directorul unei școli din Drobeta Turnu-Severin doar directorilor care sunt membri PNL și, mai mult, a acordat 130 de astfel de puncte chiar propriului soț, Dan Trancotă, pensionar și profesor de fizică la liceul din Vânju Mare.

ADVERTISEMENT

Soțul profesoarei, traseist politic și colaborator al Securității

Surprinzător sau nu, Daniela Trancotă a fost numită în Consiliul de Administrație al RATEN Mioveni chiar în locul soțului ei, Dan Trancotă. Practic, ministrul energie a făcut o mică rocadă între soții Trancotă în conducerea regiei din industria energiei nucleare.

Dan Trancotă, care este profesor de fizică la același liceu, Victor Gomoiu din Vânju Mare din 1978, este în prezent membru PNL, însă și-a început cariera politică în PSD. În anul 2000 acesta era ales primar al localității Vânju Mare, iar un an mai târziu, premierul de atunci Adrian Năstase avea să-l numească în funcția de prefect. Era momentul în care avea să-și angajeze și soția la prefectură pe postul de director de cabinet.

ADVERTISEMENT

Cariera politică a lui Dan Trancotă este caracterizată de un traseism constant, aproape la fiecare ciclu electoral, și de două candidaturi la primăria Vânju Mare, în anii 2012 și 2016. La finalul anului 2004, după mandatul în fruntea prefecturii, Dan Trancotă a încercat să obțină un mandat de deputat candidând pe listele partidului lui George Becali, PNG-CD.

Și-a fondat apoi propriul partid, Partidul Inițiativa Națională (PIN Mehedinți), însă la alegerile din 2012 a candidat pe listele Partidului Conservator la primăria localității Vânju Mare, pentru ca, patru ani mai târziu, în 2016, să participe la aceleași alegeri pe listele PNL.

Un alt episod important în cariera politică a lui Dan Trancotă s-a consumat în anul 2008, când din postura de lider al PIN a candidat la șefia CJ Mehedinți. CNSAS l-a identificat atunci printre colaboratorii fostei Securități cu numele conspirativ „Dobrin”, o decizie care avea să fie validată de Curtea de Apel București în 2009. Potrivit referatului CNSAS, profesorul Dan Trancotă și-a turnat un coleg pentru că „ar fi supraapreciat cultura anglo-saxonă în fața celei latine” și pe tatăl unei eleve, membru al unei secte religioase, despre care a spus că încerca să-și îndoctrineze fiica.

Peste 64.000 lei a fost indemnizația primită de Dan Trancotă în 2022 pentru prezența în cadrul CA-ului RATEN.

Fostul șef al ANAF, numit și el în conducerea RATEN Mioveni

O altă schimbare notabilă în conducerea regiei autonome a fost numirea lui Ionuț Mișa, director general la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, din cadrul ANAF, care l-a înlocuit pe Dan Matei, fost director în Ministerul Finanțelor și fost consilier al premierului Viorica Dăncilă. Cum Ionuț Mișa a fost ministrul finanțelor în perioada Dragnea, putem spune că omul lui Dragnea l-a înlocuit pe omul lui Dăncilă.

Numirea lui Ionuț Mișa s-a făcut printr-un ordin al Ministerului Finanțelor din iunie 2023, adică la o lună distanță după ce .

Alt nume nou în CA-ul RATEN Mioveni este cel al lui Gheorghe Bărîcă, inginer specializat în industria gazului nu în cea nucleară, cel care anul trecut a fost numit în fruntea societății de termoficare din Pitești.

Au rămas în Consiliul de Administrație al regiei Nicolae Fulger, consilier local liberal la Mioveni, fost inginer la ICN Pitești în anii 1990, Marian Cătălin Ducu, fostul director executiv, profesor la Universitatea din Pitești, fost candidat la Camera Deputaților pe listele PNL Argeș și Gheorghe Ioniță, fost președinte al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, membru PNL din 1993.