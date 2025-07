Profesoară din Iași, acuzată că a folosit un dispozitiv de bruiaj în timpul examenelor. „I s-a făcut rău cuiva și nu puteau să sune la ambulanță”

O profesoară de la Facultatea de Medicină Veterinară este acuzată că a folosit un dispozitiv de bruiaj în timpul unui examen. Acest lucru a avut efecte în toată clădirea, drept urmare, nimeni nu a mai putut iniția un apel, chiar și în cazul în care unui student i s-a făcut rău.

O profesoară din Iași a folosit un dispozitiv de bruiaj

Studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași au făcut o reclamație împotriva profesoarei de la disciplina Fiziologie, Geta Pavel. Aceasta a folosit, în mod repetat, un pentru a bloca semnalul de la telefoane, WI-FI și radio, în timpul examenelor, conform .

ADVERTISEMENT

Astfel, studenții erau împiedicați să-și folosească telefoanele și să copieze. Cu toate acestea, unul dintre tineri susține că, pe 10 iulie, a fost afectat de acest dispozitiv folosit de profesoară, deoarece nu și-a putut suna mama grav bolnavă.

În acest context, a vorbit și cu alți colegi, însă nimeni nu a putut să-l ajute. Mai mult decât atât, unui alt student , însă nu s-a putut suna la 112.

ADVERTISEMENT

„Chiar eu, în calitate de student, am fost victima directă a acestui abuz: în data de 10.07.2025, în timp ce mă aflam în clădirea facultății, nu am putut să-mi contactez mama, grav bolnavă, căreia i se făcuse rău acasă. M-am panicat, am încercat de mai multe ori să o sun, fără rezultat. Nimeni nu avea semnal pe niciun operator. I s-a făcut rău cuiva și nu puteau să sune la ambulanță”, a precizat studentul, conform sursei citate.

Studenții au reclamat profesoara la ANCOM

În urma acestor situații, tinerii au făcut o plăngere la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), care a intervenit chiar în următoarea zi.

ADVERTISEMENT

Echipele de control au descoperit că acea profesoară folosea același dispozitiv pentru un alt examen. Imediat, profesoara a finalizat testarea și a fugit din clădire, după care a intrat în concediu. Studenții spun că au văzut antenele dispozitivului într-o pungă de cadou.

ADVERTISEMENT

„Echipamentul de bruiaj a fost amplasat într-o pungă de cadou, în aceeași sală, deasupra căreia sunt montate antenele GSM ale Orange și Vodafone. Se vedeau antene ieșind din pungă. Nu mai țin minte ce culoare avea punga.

Vineri, cei de la ANCOM au venit când doamna doctor avea examen. Aceasta a țipat la ei, i-a scos afară, le-a spus să iasă că e în examen. Când s-au întors împreună cu domnul decan, nu au mai găsit-o. A terminat examenul mai repede. Nu știu ce s-a mai întâmplat după. Doamna are notorietate, face parte și din Senat”, a explicat studentul, potrivit sursei menționate.

De menționat este faptul că utilizarea echipamentelor de bruiaj neautorizate este interzisă în România. Tinerii spun că profesoara se folosea de această metodă încă din anul 2022.