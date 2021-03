Profesor universitar, despre salariile Metrorex: ”După 29 de ani de carieră, sper să ajung lăcătuș la metrou”

Salariile de la Metrorex reprezintă un subiect tot mai discutat și criticat în spațiul public din România. Un profesor universitar din Cluj, doctor în filosofie și fost ambasador, spune că după trei decenii de carieră academică şi diplomatică la cel mai înalt nivel are un salariu comparabil cu cel al unui zugrav de la metrou.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ciprian Mihali are un CV impresionant, cu o carieră academică şi diplomatică de invidiat. Profesor universitar la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, Mihali are, printre altele, un doctorat la Cluj, unul la Strasbourg, în Franţa, şi a fost angajat al Agence Universitaire de la Francophonie, iar ca diplomat a fost ambasadorul României în Senegal.

Cu toate acestea, profesorul este ”invidios” pe veniturile angajaților de la metroul din Capitală și, în glumă, spune că speră să-și schimbe profesia și să prindă un job ca lăcătuș în subteran.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Reacția unui profesor universitar despre veniturile de la Metrorex: ”Sper că într-o bună zi voi ajunge un lăcătuș la metrou”

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Ciprian Mihali, profesor universitar la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, doctor în filosofie la Strasbourg şi fost ambasador în Senegal, spune că după trei decenii de carieră academică şi diplomatică la cel mai înalt nivel are un salariu comparabil cu cel al unui zugrav de la Metrorex.

Ironic, acesta mai adaugă în postare că, într-o bună zi, speră să ajungă lăcătuș la metrou. Gluma profesorului clujean vine în contextul în care media internă a publicat recent lista cu salariile angajaților Metrorex.

ADVERTISEMENT

”După 29 de ani de carieră academică, diplomatică și internațională, tot ce pot să sper e că într-o bună zi voi ajunge din urmă un lăcătuș de la metrou. Deocamdată duc o luptă strânsă cu zugravii”, scrie profesorul Ciprian Mihali pe pagina de socializare.

Care sunt salariile de la Metrorex

Ironiile din spațiul public legate de veniturile de la Metrorex au venit după ce oficialii din Guvernul Cîțu au dezvăluit sumele primite de angajații din subteran.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel, potrivit ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, câştigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, în anul 2020, era de 9.901 lei. În propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2021, Metrorex are estimat un câştig mediu brut lunar per salariat de 12.739 lei.

Pe total, din 5.681 de persoane salariate de la metrou, 4.533 (80%) au salariu net, în mână, de peste 5.000 de lei, iar aproape 1.145 (20%) de persoane iau în mână peste 7.260 de lei (circa 1.500 de euro), potrivit unui document cu toate salariile de la metrou prezentat de HotNews.

ADVERTISEMENT