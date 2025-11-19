Profesorii amenință din nou cu greva generală! Haos după declarațiile făcute de Nicușor Dan despre finanțarea apărării: „Domnul președinte are o restanță”

ADVERTISEMENT

Profesorii amenință din nou cu greva generală, iar miercuri, 19 noiembrie 2025, au loc proteste împotriva posibilelor tăieri din educație, idee întărită de o declarație controversată făcută recent de președintele Nicușor Dan.

Haosul din educație continuă: declarațiile recente ale lui Nicușor Dan despre sursa de finanțare a apărării îi revoltă pe profesori

Prezent de curând la România TV, șeful statului a spus că deși „teoretic e stupid, dar luăm bani de la sănătate și educație pentru apărare; ca să fim în NATO trebuie să plătim”. Declarația a fost criticată dur de reprezentanți din educație și sănătate, însă dincolo de afirmația făcută de Nicușor Dan, se vehiculează tot mai des tăieri de la diferite sectoare, inclusiv, culmea, de la Ministerul Apărării Naționale.

În urmă cu două luni, sindicaliștii din învățământ s-au întâlnit cu președintele României, iar Nicușor Dan le-a promis că în două luni va face o analiză a situației din educație și va veni la o nouă întrevedere pentru a prezenta ce soluții s-au găsit în a rezolva o serie de probleme. Doar că… cele două luni s-au scurs, iar cum sindicaliștii îi bat obrazul președintelui.

FANATIK a discutat cu Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, care s-a arătat extrem de revoltat de afirmațiile președintelui, explicându-i acestuia că tăierea fondurilor din educație va afecta inclusiv asupra apărării.

Marius Nistor (Spiru Haret): „Bine, iei de la educație, dar fabricile de armament funcționează cu specialiști”

„Băgăm bani în fabricile de armament. Mă și gândesc cum a putut să scoată așa ceva pe gură președintele României. Dar apare cealaltă parte a problemei. Foarte bine, iei de la educație, dar fabricile alea de armament funcționează cu specialiști. Specialiștii ți-i dau eu, dar tu mă condamni în continuare la abandon școlar, la analfabetism funcțional, la o insuficiență a resursei umane pe partea de științe exacte fix acolo unde am nevoie de specialiști, că într-o fabrică de armament nu lucrează oricine. Nu se întâmplă așa ceva în alte țări, se întâmplă doar la noi și continuăm protestele. Discutăm de pichetările care sunt organizate de comun acord de cele trei federații sindicale, vom avea discuții și cu reprezentanții partidelor politice care fug de noi ca ăla mic și negru de tămâie”, ne-a spus Marius Nistor.

Întrebat dacă și PSD, un partid care până acum vorbea despre categoriile vulnerabile și care apăra angajații de la stat, fuge de sindicate, Nistor ne-a spus că atitudinea formațiunii condusă de este direct responsabilă de toate măsurile premierului Ilie Bolojan.

Sindicaliștii sunt supărați pe toate partidele: „PSD a avut mereu o atitudine ambiguă”

„PSD nu a fost de partea nimănui, PSD a avut mereu o atitudine ambiguă, dar face parte din această coaliție și își asumă responsabilitatea pentru toate măsurile adoptate de coaliție. Noi vom discuta cu toate partidele fără niciun fel de discriminare, cu cele patru partide: PSD, PNL, USR și UDMR. Nu poate PSD să fluture mereu ideea că el nu a fost de acord. Păi, dacă tu PSD nu ai fost de acord, principalul partid al țării, căci are cel mai mare număr de parlamentari, atunci cum trec toate aceste măsuri ale guvernului? Nu suntem de acord cu discursul acesta politicianist de doi bani, nu ține. Măsurile de austeritate continuă și lovesc în educație, una după alta. Decizii luate de oameni care urăsc educația”, a mai declarat Nistor, pentru FANATIK.

Nistor ne spune că dacă nu se rezolvă ceva în favoarea , atunci se va ajunge mai mult ca sigur la grevă generală. Nu e prima oară când profesorii amenință că nu vor mai ține ore. Ne amintim că anul școlar a început cu acest avertisment: „Se va ajunge la grevă generală, căci guvernul Bolojan ne împinge la o astfel de acțiune. Vom lua legătura și cu colegii din sănătate, pentru că și sănătatea va fi lovită în egală măsură ca și sistemul de învățământ. Nu poți lovi în două domenii strategice la nivel național”.

Sindicaliștii trebuiau să se vadă cu Nicușor Dan pe 8 noiembrie

La finalul conversației avute cu Nistor, sindicalistul ne-a spus că întâlnirea cu Dan trebuia să aibă loc pe 8 noiembrie. Până la data de azi, nu a primit niciun semnal de la Cotroceni. „Președintele a așteptat date din partea noastră și din partea Ministerului Educației. Noi suntem pregătiți. Noi avem datele, cu cifrele pe masă vom discuta cu președintele, dar domnia sa are o restanță. Întâlnirea trebuia să aibă loc cel puțin în data de 8 noiembrie. Au trecut ceva zile de atunci. Nu am primit niciun semnal oficial. Neoficial, am văzut doar declarația domniei sale, că luăm de la educație și sănătate ca să băgăm în armată”, a completat Marius Nistor.