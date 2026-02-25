Profesorii, din nou victimele austerității. Bolojan a înjumătățit indemnizațiile de doctorat: „Să aibă minima decență să plece privirea”

ADVERTISEMENT

Profesorii, dar și funcționarii din instituțiile publice, care dețin un doctorat, sunt cei mai afectați de noile măsuri de austeritate pregătite de Guvern. Marți, 24 februarie, printr-o ordonanță de urgență, indemnizația pentru titlul științific de doctor a fost redusă la jumătate. Sindicaliștii din educație sunt revoltați. Pe de altă parte, profesorii susțin că doctoratul a devenit o treaptă spre o funcție înaltă, fără să se ia în seamă competențele reale.

Indemnizația de doctorat, redusă la jumătate

Guvernul a adoptat în ședința de marți, 24 februarie, ordonanța de urgență care prevede și diminuarea indemnizației pentru titlul științific de doctor la 500 de lei brut în anul 2026. Indemnizația era deja plafonată la circa 950 de lei brut pe lună, astfel că noua valoare va reprezenta o reducere de aproape 50%. 500 de lei brut ar însemna aproximativ 293 de lei net, în mână. De menționat este că suma se acordă doar dacă persoana respectivă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține acel doctorat.

ADVERTISEMENT

Premierul Ilie Bolojan a declarat că această măsură a fost adusă în discuție încă într-o întâlnire din 20 ianuarie, acolo unde au fost prezenți 15 rectori din cadrul Consiliului Național al Rectorilor și unde s-a discutat despre bugetul pe 2026. Prezenți la ședință au fost profesori din universități din București, Timișoara, Târgu Mureș, Alba Iulia, Iași, Suceava, Craiova și Cluj-Napoca.

Ilie Bolojan: „Nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că „toate sectoarele administrației participă la acest efort”, iar măsurile de reducere a cheltuielilor în zona de universități au fost luate „în baza discuției cu reprezentanții universităților” și se vor pune în aplicare începând cu toamna acestui an, odată cu încheierea a anului universitar. În același timp, Bolojan a menționat că în Vest nu există o astfel de indemnizație pentru doctorat, iar această practică nu este una chiar firească.

ADVERTISEMENT

„Acum trebuie să discutăm foarte deschis. Sporul pentru doctorate este o practică care nu o veți regăsi în țările din vestul Europei. Este o practică care a fost introdusă în zona noastră și eu cred că dacă ar fi să fim foarte corecți și foarte cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe, uneori de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de de oameni care într-adevăr vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt.

ADVERTISEMENT

Avem foarte mulți oameni dedicați, foarte mulți oameni talentați și faptul că ești cadru didactic într-o universitate din România este remunerat prin poziția de cadru didactic, prin gradul universitar pe care îl ai, iar pentru a atinge un anumit grad universitar ai nevoie și de această diplomă. Deci salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include peste tot și această diplomă”, a declarat Ilie Bolojan într-un briefing de presă de la finalul ședinței de guvern.

Sindicaliștii din educație sunt revoltați. „Să aibă minima decență să plece privirea”

În acest context, FANATIK a luat legătura cu președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor. Acesta s-a arătat, în continuare, și subliniat faptul că problema principală „nu este sporul sau indemnizația în cauză, ci faptul că se continuă luarea de Cu privire la declarația premierului Bolojan, că în Vest nu există astfel de indemnizație, liderul sindical Marius Nistor a spus că nu există pentru că și salariile sunt altele.

ADVERTISEMENT

„Fac o singură recomandare domnului Bolojan, să se ducă să consulte și el statele de plată, să vadă cum sunt plătiți profesorii în Vest, da? Că și eu merg pe ideea că nu sporul ar trebui să ne definească, ci un salariu decent. Numai că atâta vreme cât salariul nu este decent, nu are niciun drept să vină cu astfel de comentarii. Iar când mai vorbește despre diplome, că nu are țara nevoie de diplome, să se uită de jur împrejurul domniei sale, da? Și să aibă minima decență să plece privirea și să nu mai comenteze nimic. Pesemne că nu avem nevoie de oameni foarte bine pregătiți, avem nevoie de oameni care, vorba aia, sunt educați la școala vieții, au doar școala vieții”, a declarat liderul sindical Marius Nistor.

Mihai Maci: „E un exces de asemenea doctorate”

Tot pe această temă, FANATIK l-a contactat pe profesorul Mihai Maci, lector în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene al Universității din Oradea, care a evidențiat faptul că cei mai afectați vor fi profesorii care sunt plătiți cu salariul de bază pentru activitatea didactică, nu cei cu venituri mai mari din funcție. Cu alte cuvinte, expertul în educație atrage atenția asupra dezechilibrului dintre remunerarea muncii academice propriu-zise și cea a funcțiilor administrative, sugerând că sistemul recompensează mai degrabă poziția decât performanța. În același timp, el menționează că în ultimii ani doctoratele au devenit „populare”.

„Aici e o problemă și e limpede că oamenii ăștia încearcă să își apere puținul pe care îl au. Pe de altă parte, noi știm că doctoratele, în ultimele decenii, au devenit ceva popular. Adică, s-a umplut armata, s-a umplut poliția, s-au umplut vămile, s-au umplut toate instituțiile militarizate de doctorate. Nu știu exact, la un moment dat văzusem cifra de 80.000 de doctori în România. Nu știu exact dacă asta e cea bună sau nu e cea bună, dar în orice caz, e un exces de asemenea doctorate. Pe de altă parte, vis-a-vis de doctoratele astea, noi avem o problemă extrem de mare, problema calităților”, a subliniat expertul în educație Mihai Maci.

În același timp, el amintește de cazurile care au ieșit la iveală cu doctoratele plagiate și susține că ar fi trebuit să existe un mecanism prin care lucrările copiate sau care nu aduc o contribuție importantă să fie eliminate. Cu toate acestea, profesorul punctează faptul că ministrul nu are posibilitatea de a face astfel de verificări.

„Ministrul a constatat că e o problemă, că, din punctul de vedere al dânsului, problema asta este indecidabilă, adică nu el hotărăște și, așa cum a procedat și în alte direcții, a luat o măsură care îi lovește pe toți în același timp. Sigur că ea îi afectează mai greu pe cine e onest. Dar, pe de altă parte, repet, nu primul-ministru decide cine e onest sau nu, pentru că nu are instrumentele de a face lucrul ăsta”, a mai menționat Mihai Maci pentru FANATIK.

„În România am făcut din doctorat o formalitate administrativă”

Mai mult decât atât, profesorul Mihai Maci susține că, în România, o diplomă de doctorat este mai importantă, în unele cazuri, decât competențele, astfel că poți ajunge într-o poziție de conducere doar cu aceste studii, fără o evaluare reală a abilităților. Acesta a dat, ca exemplu, funcțiile din poliție sau armată, dar și în cazul funcționarilor publici.

„Dumnezeule, e o nebunie, nu vă dați seama. Deci eu nu-l judec pe funcționarul ăla după ce face concret, eu îl judec după faptul că are doctorat. Și atunci, firește, s-au înmulțit școlile doctorale și te duci la o școală doctorală din asta, plătești bănuțul, că nu-i pe gratis. Pe lângă bănuțul oficial mai plătești tu ceva în pușculița coordonatorului, mai plătești la comisie să îți facă ea o lucrare și avansezi pe post. Nu vă dați seama în ce lume trăim”, a mai afirmat expertul în educație Mihai Maci.

Un cunoscut cadru didactic și-a rupt diploma de doctorat

Tot pe această temă, Cristian Preda, fost decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea București, a declarat, în contextul măsurilor luate de Guvernul Bolojan, faptul că această diplomă a devenit o povară, așa că a rupt documentul, obținut în Franța, în direct la Digi24.

„Eu sunt mai radical. Îmi dau seama că diploma asta de doctor a ajuns o simplă bucată de hârtie care încurcă statul. Așa că, uite, o rup aici, la dumneavoastră. Asta este valoarea studiilor făcute pentru statul român. Asta este. Și de acest lucru cred că trebuie să ținem seama, pentru că lumea care are o anumită educație, are și un rol în societate”, a spus Cristian Preda la .