Profesorii fac referendum pentru greva generală. Evaluarea Națională și Bacalaureatul, în aer: „Alte arme nu avem. Asta e dictatură”

Protest de amploare în București! Profesorii amenință că ar putea boicota Evaluarea Națională și Bacalaureatul, dacă, în continuare, Guvernul va ignora nemulțumirile lor. „Alte arme nu avem”, semnalează Simion Hăncescu, liderul FSLI, într-o declarație exclusivă pentru FANATIK.

Evaluarea Națională și BAC sub amenințare! Profesorii au ieșit în stradă

Astăzi, 4 februarie, în București, cadrele didactice din învățământul preuniversitar au ieșit din nou în stradă pentru un protest de amploare în centrul Capitalei. Acestea sunt nemulțumite de noile măsuri legislative care afectează sistemul educațional. Și ne referim aici la creșterea normei didactice și comasarea școlilor, dar și la tăierile bugetare și pierderea unor drepturi salariale. Revendicări care au dus la greve și manifestații repetate încă din anul trecut.

Aproximativ 2.000 de profesori sunt așteptați să protesteze în fața Guvernului României, reclamând că măsurile bugetare au lovit grav educația și cer abrogarea prevederilor adoptate de autorități.

Hăncescu: „Premierul Bolojan, vinovatul numărul unu în educație”

FANATIK a discutat cu Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), care a făcut declarații îngrijorătoare despre situația din școli.

„Protestul de astăzi, practic, este o continuare a protestelor pe care noi le-am avut anul trecut. Am avut peste 40 de proteste, îndreptate cu precădere împotriva fostului ministru al Educației, care, între timp, și-a dat demisia.

Acum, ținta noastră este Guvernul României și, în special, premierul Bolojan, care este vinovatul numărul unu a tot ce se întâmplă în România, în acest moment, și, în special, în educație. Așa cum stau lucrurile, sectorul educațional a fost cel mai lovit de măsuri luate prin legea 141”, ne-a declarat Hăncescu, șeful unuia dintre cele mai mari sindicate din învățământ.

Protestele continuă și anul acesta. Profesorii cer Guvernului să remedieze măsurile iresponsabile

Negociatorul profesorilor cu Guvernul a mers însă și mai departe, amenințând că profesorii nu vor renunța la proteste dacă Executivul nu revine asupra măsurilor care lovesc educația. Simion Hăncescu susține că actuala guvernare ignoră complet vocea străzii și riscă să adâncească criza din sistemul de învățământ.

„Nu știm ce are în cap premierul. Deocamdată am văzut că este extrem de încăpățânat. Aș spune că este chiar dictator, atâta timp cât tu guvernezi împotriva poporului, asta se numește dictatură.

Sperăm ca astăzi să fie un semnal destul de puternic adresat guvernului. Sperăm ca și partidele din actuala coaliție să înțeleagă, pentru că nu ne vom opri până când nu se vor remedia aceste lucruri absolut iresponsabil făcute de guvernul Bolojan”, a adăugat liderul de sindicat.

Referendum pentru greva generală în pregătire

Hăncescu a oferit și detalii de ultimă oră despre amploarea protestului din Capitală, dar și despre pașii următori pregătiți de sindicate, explicând cu fermitate că manifestația de astăzi ar putea fi doar începutul. Reprezentantul greviștilor din învățământ susține că și anunță declanșarea unor proceduri care pot duce la grevă generală.

„Noi am estimat la 2.000, dar avem peste 1.000 de la FSLI care vin numai din țară. Dacă îi mai luăm în calcul și pe cei din București, mai sunt și colegi de la Spiru Haret, Alma Mater și studenții, credem că vor fi în jur de 3.000 de oameni.

„Când ar trebui să aibă loc simulările la examene naționale”

Concomitent, noi vom da drumul și la un referendum legat de greva generală. Un referendum prin care cerem părerea oamenilor pentru prima parte, adică luna martie, când ar trebui să aibă loc simulările la examene naționale. Urmând ca la finalul lunii, undeva în luna aprilie să demarăm un alt referendum.

Noi deja am mai făcut un sondaj, pe care l-am trimis în rândul membrilor, iar din cei 34.000 care au răspuns la FSLI, cam 78% au spus că vor grevă general la final de an școlar. Deci un procent foarte mare, ceea ce demonstrează că nemulțumirea este uriașă și, repet, undeva după sărbătorile pascale, vom da drumul la al doilea referendum, prin care oamenii sunt chemați să-și spună părerea dacă optează pentru greva generală la final de an școlar”, a mai punctat Hăncescu.

Nemulțumirea profesorilor poate afecta elevii

În discuție au fost aduse și efectele grave pe care măsurile guvernamentale le au asupra elevilor, avertizând că degradarea condițiilor din școli și o eventuală grevă generală vor lovi direct în procesul educațional.

Liderul FSLI susține că responsabilitatea nu aparține cadrelor didactice, ci decidenților politici care au ignorat semnalele de alarmă trase de sindicate: „Din păcate, da, elevii sunt și ei victimele acestor măsuri. Pentru că, atâta timp cât tu mărești norma profesorilor, atâta timp cât mărești efectivele la clasă, evident că cei care au, în primul rând, de pierdut sunt elevii. Nu mai putem discuta despre un proces didactic de calitate.

Plus, dacă se va ajunge la grevă, într-adevăr, elevii vor avea de suferit și mai mult. Dar noi sperăm ca părinții să se îndrepte împotriva guvernului, să facă presiuni împotriva guvernului pentru că nu profesorii sunt de vină. Vina este exclusivă a celor care au guvernat”, a ținut să menționeze președintele FSLI.

Hăncescu: „Nu vrem să boicotăm examenele, dar alte arme nu avem”

Întrebat de reporterul FANATIK dacă protestele și o , Simion Hăncescu a recunoscut că sindicatele nu își doresc un astfel de scenariu, dar avertizează că presiunea asupra Guvernului va continua și că escaladarea conflictului pare inevitabilă.

„Nu ne dorim acest lucru, nu vrem să boicotăm examenele. Dar alte arme nu avem. Pentru că, până acum, e clar că domnul prim-ministru n-a priceput nimic din protestul de anul trecut. A tratat cu indiferență ce s-a întâmplat și ăsta e motivul pentru care în perioada următoare ne îndretăm atenția cu pregătire către guvern.

Și dacă nu vom reuși singuri, pot să spun că, din semnalele pe care le am, o să fie o unificare a nemulțumiților din România, din sectorul public. Este foarte probabil să se ajungă la un conflict de amploare în tot ce înseamnă sectorul public, undeva la finalul luna mai. Exact când preconizăm și noi să declanșăm greva generală”, a spus deschis Simion Hăncescu.

„Confundă Oradea cu România sau România cu Oradea”

În final, Hăncescu a lansat un nou atac la adresa premierului, acuzând lipsa totală de dialog și o guvernare exercitată într-o manieră personală, fără consultări nici măcar în interiorul coaliției de guvernare. Liderul sindical susține că deciziile sunt luate unilateral, fără a ține cont de realitățile din educație și din societate.

„Premierul nu discută nici cu cei din coaliții, ce să discute cu noi. Merge pe persoană fizică. În momentul de față guvernarea este pe persoana fizică, Ilie Bolojan. Confundă Oradea cu România sau România cu Oradea”, a încheiat reprezentantul profesorilor.