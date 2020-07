Profesorii fac scandal și vor bani de curent și internet! „Cine le plătește dacă și din toamna școala e online?”

Vestea că școala ar putea începe și din toamnă în sistem online nu a picat prea bine profesorilor care fac scandal și solicită bani de curent și internet! Cadrele didactice nu cred nici în varianta că Ministerul oferă laptopuri și tabletă și merg mai degrabă pe ideea că acestea vor fi condiționate.

De altfel, chiar Monica Anisie a precizat că 10 septembrie este data limită comunicată de Ministerul Educației pentru ca cele 250.000 de tablete și laptopuri achiziționate prin licitație să ajungă la copiii și profesorii fără acces la tehnologia necesară pentru desfășurarea orelor online.

Și nici măcar un cuvânt în plus în privința cadrelor didactice care aveau aparatură. Profesorii spun acum că nu este corect și nu înțeleg de ce trebuie să-și folosească bunurile personale pentru serviciu.

Cadrele didactice solicită bani de curent și internet!

„Dacă se va învăța online din toamnă, cine va plăti factura de electricitate a cadrelor didactice, uzura calculatoarelor personale și internetul?”, a întrebat Nicoleta Vasiloiu pe cel mai mare grup al profesorilor de pe o rețea de socializare.

Postarea acesteia a strâns câteva sute de comentarii și distribuiri. Răspunsurile au fost pe măsură. Astfel, Delia Epifanov nu a ezitat și a transmis că „asa suntem noi…ne folosim toate dotările personale pentru locul de munca!

Stau si ma intreb: medicii își aduc de acasă pansamente, injecții, bisturiu?? Nu sunt puse la dispoziție de spital?? Noi de ce trebuie sa facem mereu excepție de la regulă?”.

„Meseria de profesor e printre putinele in care angajatul vine cu materialele de acasa: markere, hartie, creioane, planse, fișe etc. Ceea ce nu e normal. Strungarul nu iși aduce strungul de acasa, nici mecanicul nu își aduce elevatorul de acasa! Iar in condiții de telemunca, angajatorul este obligat legal să asigure materialele și condițiile necesare desfușurării activității profesionale!”, a postat și Daniel Raduly.

Nu toată lumea a fost însă de acord cu cele solicitate de profesori. „Internetul nu costa mai mult daca il folositi mai mult. Vai vai vai…exista oare o breasla mai victimizata decat cea a profesorilor?”, a scris Alexandra Oprea.

„Dar uzura pantofilor care se toceau spre școală cine o plătea? Să fim serioși, e clar o exagerare. Singura mea îngrijorare e ca va scadea mult calitatea actului educational iar cei care vor suferi cel mai mult vor fi elevii. De ei imi pare tare rău!”, a continuat Loredana Popovici.

Ionuț Turturică, reprezentant al sindicatului profesorilor din Bacău spune că, deocamdată, nu se pune această problemă, dar dacă de la Minister vine un comunicat oficial legat de școala online din toamnă, e posibil să fie luați în calcul mai mulți factori.

„Nu avem certitudinea că din toamnă va începe școala online. În momentul în care vine un ordin de ministru care edifică acest lucru atunci se va discuta la nivelul sindicatelor. Dacă vom începe online, atunci vom analiza această situație și vom vedea la ce concluzie vom ajunge.

Această problemă pe care mi-ați semnalat-o exista încă din perioada sfârșitului de an școlar că, într-adevăr, munca profesorilor pe platformele online, din punct de vedere al costurilor nu a fost remunerată separat. Prin ordinul de ministru care a venit la sfârșitul anului școlar s-a găsit modalitatea prin care să poată fi remunerate cadrele didactice pentru munca prestată. Dar fără să implice acele costuri de calculator, curent și internet. Vom vedea la momentul respectiv”.