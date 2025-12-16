Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor

ADVERTISEMENT

Un proiect normativ care îi vizează pe profesorii universitari a fost înregistrat în Parlamentul României pe 10 decembrie 2025, de mai mulți deputați USR, potrivit căruia dascălii s-ar putea să nu mai dețină anumite funcții în același timp.

Profesorii, vizați de o schimbare majoră. Proiectul care le-ar putea interzice clar anumite lucruri

Ce fel de modificări ar putea fi aduse legii care îi privește pe profesorii de școală gimnazială și liceu? Legea nr. 198/2023 a stârnit interesul aleșilor căci, după o atentă citire a textului în vigoare, au ajuns la concluzia că nu reglementează suficient de limpede situațiile de incompatibilitate și conflict de interese din cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.

Inițiatorii schimbărilor spun că această lacună permite cumulul unor calități care pot afecta imparțialitatea deciziilor administrative, precum exercitarea simultană a calități de părinte și ales local sau cadru didactic și consilier la primărie ori reprezentant al părinților elevilor unei școli și funcționar al primăriei. Mai este dată ca exemplu și situația în care un reprezentant al autorităților locale este, în același timp, părintele unui elev din școala pentru care se iau decizii.

Aceste suprapuneri de calități pot crea confuzii la nivel administrativ, generând riscul unor decizii părtinitoare, al presiunilor politice sau al folosirii funcției publice în scop personal ori instituțional. Cei care denunță aceste nereguli sunt de părere că în lipsa unei reglementări explicite, aceste incompatibilități nu pot fi sancționate în mod unitar, vulnerabilizând actul de conducere al școlii.

Exemplele care pot genera conflicte de interese

Modificarea la legea învățământului preuniversitar își propune să prevină mai clar conflictele de interese prin interzicerea explicită a cumulului calităților enunțate mai sus. În actul normativ sunt descrise câteva exemple în favoarea adoptării modificărilor.

„De exemplu, un membru în CA care este cumulativ cadru didactic și reprezentant al consiliului local în aceeași unitate de învățământ ar putea influența alocarea bugetară pentru propria unitate sau propria funcție; un părinte care este consilier local și membru în CA al unei entități de învățământ preuniversitar poate interveni în decizii privind colectivul didactic sau organizarea activităților în care este implicat propriul copil; un primar sau reprezentant al acestuia, membru în CA al unei școli unde are copilul înscris, ar putea exercita presiuni asupra conducerii pentru decizii favorabile personale sau politice;

un funcționar public sau un angajat contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului care are în același timp și calitatea de reprezentant al părinților, în unitatea de învățământ unde studiază propriul copil, poate influența în sensul obținerii unor avantaje, tocmai din prisma cumulului de calități, în detrimentul situației în care nu ar exista acest control”, sunt situațiile date ca exemplu în expunerea de motive a inițiatorilor.

De ce e nevoie de clarificări

În prezent, profesorul nu este declarat incompatibil dacă deține, în același timp, funcția de consilier local. Baza legală prezentă (Legea nr. 161/2003 și Codul Administrativ) explică și care sunt situațiile în care profesorii pot fi declarați incompatibili, și anume, dacă pe lângă calitatea de cadru didactic, sunt și membri în CA al unei școli, directori sau directori adjuncți concomitent cu prezența lor într-un for administrativ la nivel local.

Până acum, „în practică, inspectoratele școlare și autoritățile locale au întâmpinat dificultăți în interpretarea situațiilor de incompatibilitate, neexistând o procedură clară de constatare”, se mai arată în documentul prezentat în Biroul Permanent al

Modificările fac parte din Strategia Națională Anticorupție

Deputații USR care au lucrat la scrierea textului spun că modificările vin în completarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, care recomandă în mod explicit extinderea regimului de integritate și în sectorul educațional. În proiectul depus în se dau exemple despre cum funcționează situațiile de incompatibilitate în trei state europene, Franța, Italia și Spania. La spanioli, de pildă, consiliul școlar (Consejo Escolar) „stabilește incompatibilitatea între rolul de profesor și cel de reprezentant al autorității locale în aceeași unitate, pentru a menține neutralitatea administrativă”.