Profesorii, revoltați și sătui de promisiuni. Ce spune liderul sindical despre greva din învățământ: ”4.000 de lei câștigă orice vânzător la shaormerie”

Simion Hăncescu, președintele FSLI, susține că nu poate fi considerată drept un “șantaj”. Liderul sindical a subliniat, marți, 16 mai, că este important ca toată lumea să fie de acord cu revendicările lor și că premierul a dat semne de înțelegere în timpul discuțiilor, sugerând că ar fi necesar să se formeze un front comun. Potrivit acestuia, munca dascălului este foarte importantă și este strigător la cer ca un profesor să primească un salariu de doar 2.500 de lei, în timp ce un muncitor necalificat poate primi până la 4.000 de lei.

Dascălii se simt neîndreptățiți și anunță greva generală

”Am ajuns în această situaţie delicată pentru că din păcate nu se mai merge înainte în acest fel. Semnalul de alarmă l-am tras, din decembrie am început să protestăm la Ministerul Educaţiei, am continuat în februarie, martie, aprilie, am avut discuţii cu premierul, cu domnul Ciolacu, le-am prezentat problemele.

Amândoi au spus că mare dreptate avem şi că vor găsi soluţii, că nu se poate. A spus-o premierul, că nu se poate ca un profesor să aibă 2.500 de lei când este atât de importantă munca dascălului, în condiţiile în care un muncitor necalifcat poate primi şi 4.000 de lei net. Am rămas cu promisiunile”, a remarcat Simion Hăncescu, în cadrul unei emisiuni.

Președintele FSLI este de părere că “sunt nişte politicieni care consideră că se poate face educaţie cu profesori umiliţi. Nu se poate face o şcoală adevărată cu profesori care se gândesc la ziua de mâine în permanenţă”: ”Nu avem bani pentru că e criză, nu avem bani pentru că e pandemie, nu avem bani că a venit războiul şi luăm rachete şi am rămas an de an unde suntem, profesori care formează medici, ziarişti, să fie umiliţi cu 2.500 de lei, să apeleze la părinţi şi bunici, ca profesori tineri. (…)

A susţinut şi fostul şi actualul ministru un lucru concret, este firesc ca un profesor debutant să ajungă la salariul mediu brut pe economie, asta ar însemna 4.000 de lei net, încă e puţin, e departe de normalitate. 4.000 de lei câştigă orice vânzător la shaormerie. Dacă nimeni nu va lua o decizie politică, cineva trebuie să îşi asume”, a explicat liderul sindical, în contextul în care profesorii amenință cu o grevă generală.

Simion Hăncescu are o poziție fermă și susține că a sosit momentul ca “educația să fie o prioritate”. Activistul insistă asupra faptului că “trebuie să se ia o decizie politică”, să fie discutată legea salarizării și să fie luat “un angajament că în legea salarizării avem grila”.

“La întâlnirea cu premierul din decembrie anul trecut am propus să se facă o grilă pornind de la salariul debutantului. Premierul a acceptat, a trasat ministrului sarcina să facă grila, am făcut grila, am trimis-o la Ministerul Muncii iar de acolo semnalele nu sunt în regulă. Mingea nu este la noi”, a conchis Simion Hăncescu.

Profesorii au votat pentru declanșarea conflictului de muncă

Federațiile sindicale din domeniul educației au anunțat că vor declanșa o grevă generală începând cu data de 22 mai. Decizia a fost luată după ce peste 70% dintre profesori au votat în favoarea declanșării conflictului colectiv de muncă. “Grevă de avertisment” se va desfășura miercuri, între orele 11 și 13.

În data de 18 aprilie, profesorii și personalul din învățământ au primit de la sindicatele la care sunt afiliați un document care centraliza acordurile pentru . În acel moment, sindicaliștii au prezentat și revendicările lor. Printre acestea se află majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii pe care o desfășoară. Se solicită ca salariul unui profesor debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie.

De asemenea, sindicatele cer o salarizare progresivă a întregului personal didactic, în funcție de funcție, studii, vechime și grad didactic. Printre revendicări se mai regăsește și instituirea unei reguli de indexare anuală a salariilor personalului plătit din fonduri publice, în concordanță cu rata inflației, precum și plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic. De asemenea, sindicatele din educație solicită o creștere anuală a investițiilor în sistemul de învățământ.