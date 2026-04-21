Profesorul acuzat că l-a lovit pe fiul Marei Bănică susține că el e, de fapt, victima bullyingului. Declarațiile minorului sunt însă șocante

Judecătorii au respins a doua oară cererea fiului minor al jurnalistei Mara Bănică prin care acesta solicita punerea sub ordin de protecție împotriva profesorului Corneliu Riegler de la Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc”. Magistrații au refuzat să confirme ordinul de protecție emis de poliție, după ce doi elevi ai liceului, printre care și fiul Marei Bănică, au acuzat că au fost agresați de cadrul didactic. Decizia este definitivă.

De ce nu a mai primit ordin de protecție profesorul acuzat că l-a agresat pe fiul Marei Bănică

Fiul Marei Bănică a povestit că a fost lovit de profesorul Riegler în afara liceului, aparent fără motiv, după ce el și un coleg de clasă au refuzat să se legitimeze la cererea cadrului didactic. Profesorul nu și-a recunoscut niciun moment fapta și a susținut că a interacționat cu elevii doar pentru că aceștia escaladaseră un gard și riscau să se accidenteze.

Potrivit datelor din dosar analizate de FANATIK, judecătorii au considerat că nu există suficiente probe care să ateste faptul că minorul se află în pericol în prezența profesorului. Asta după ce instanța a admis o serie de probe video realizate la câteva ore după incident, inclusiv o filmare realizată de fiul Marei Bănică în incinta liceului.

Judecător, după ce a analizat probele video: minorul nu se teme să se apropie de profesor

”În cauza de faţă, instanţa apreciază întemeiată contestaţia îndreptată împotriva ordinului de protecţie provizoriu, apreciindu-se că nu este îndeplinită condiţia riscului iminent de săvârşire a unui alt act de violenţă.

Se reţine, în acest sens, că părţile nu se cunoşteau anterior conflictului pe care l-au avut în data de 20.03.2026, conflictul în discuţie fiind unul spontan. Se mai reţine, de asemenea, că din declaraţiile persoanelor audiate în calitate de martori de organele de poliţie nu rezultă împrejurări de fapt care să confirme existenţa unui risc iminent de săvârşire a unor alte acte de violenţă împotriva intimatului. Astfel, declaraţia martorului (…) cuprinde o redare a conflictului părţilor şi nu conţine elemente factuale care să reprezinte indicii ale unei posibile continuări a conflictului în viitor. (…)

În privinţa stării de temere a intimatului, avută în vedere de organele poliţie la evaluarea riscului iminent, instanţa reţine, pe baza înregistrării video depuse de contestator la dosarul cauzei, că intimatul nu se teme să se apropie de contestator şi să interacţioneze cu acesta, cerându-i socoteală pentru faptele de care îl acuză”, se arată în motivarea instanței.

Profesorul susține că el e victima

Există, însă, două variante despre modul în care a fost realizată filmarea prezentată în instanță. Pe de-o parte, profesorul susține că fiul Marei Bănică a intrat în cancelarie pentru a-i filma reacțiile, iar acest lucru demonstrează că ”nu are nicio temere privind viața și securitatea sa”. susține că ”după incident, mama intimatului a pătruns în cancelarie fără drept, cu telefonul în mână şi îi băga tot timpul telefonul în ochi, spunându-i că este Mara Bănică şi ţipa că pe băiatul ei l-a bătut, aceasta fiind o agresiune fizică.

A ieşit din cancelarie pentru a dezamorsa situaţia, iar când s-a întors la cancelarie, intimatul (fiul Marei Bănică) a venit în uşă să filmeze, film răspândit pe internet, ceea ce se numeşte bullying, încălcând şi legea educaţiei, regulamentul şcolii şi încă două dispoziţii legale pentru că nu avea voie să fie filmat, nici în şcoală şi nici pe holul şcolii. Intimatul nu are nicio temere, este foarte ofensiv şi genul acesta nu are nevoie de protecţie”.

Profesorul a mers până la a spune că el are nevoie de protecție, nu minorul, subliniind faptul că

Directoarea liceului susține varianta copiilor. Aceștia erau foarte speriați după incident

De cealaltă parte, avocata minorului a explicat că băiatul era însoțit de părinți și poliție și că se afla în hol, nu în cancelarie. Aceasta a mai explicat că filmarea în care profesorului i se cerea explicații ar fi trebuit să reprezinte o dovadă că agresiunea a avut loc.

Mai mult, directoarea locului a ”detaliat cu lux de amănunte care a fost comportamentul copiilor și a menționat că erau foarte speriați”. Aceștia ar fi fugit în cancelarie și au încercat să-i povestească întreg incidentul, însă nu au putut s-o facă, în primă fază, din cauza senzației de temere și de panică.

Ce a declarat fiul Marei Bănică în instanță: ”Mi-a spus să-mi scot dracului mâinile din buzunar”

Fiul de 15 ani al Marei Bănică a fost audiat în fața instanței și a continuat să-și susțină propria variantă, că ar fi fost agresat de profesorul Corneliu Riegler.

”Îl cunosc pe contestatorul Reigler Corneliu de la data incidentului care a avut loc în luna martie a anului curent, pe data de 24.03.2026. Incidentul dintre mine şi contestator a pornit de la faptul că nu am vrut să-i spun cum mă cheamă. În urma refuzului meu de a-i comunica cum mă cheamă, contestatorul a devenit agresiv în primul rând verbal, mi-a spus ‘scoate-ţi dracu mâinile din buzunar’, apropiindu-se de mine în cadrul discuţiei”, a declarat fiul jurnalistei în instanță.

Întrebat de judecător dacă a fost agresat de profesor, acesta a confirmat: ”Da, am fost agresat cu un picior în coapsa stângă și mi s-a spus mie și colegilor: plecați dracului de aici”. De asemenea, băiatul a mai declarat că nu recunoaște varianta profesorului, că incidentul a pornit de la faptul că prietenul său escaladase un gard. În schimb, el s-a declarat speriat, în continuare.

Audierea minorului a fost întreruptă de câteva ori de Corneliu Riegler, care a fost avertizat că ar putea primi o amendă judiciară dacă mai vorbește neîntrebat.

Corneliu Riegler s-a trezit cu mascații pe cap, după ce aceștia au greșit adresa

Profesorul Corneliu Riegler a mai avut sesizări din partea unor elevi care s-au plâns de comportamentul său, în urmă cu mai mulți ani. El le-a spus judecătorilor, însă, că acestea nu au nicio legătură cu situația din prezent. De asemenea, Riegler a mai ajuns în atenția presei cu ceva timp în urmă, când mascații i-au spart ușa din greșeală, pentru că au greșit adresa.