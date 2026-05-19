Profesorul de matematică acuzat că a abuzat elevi la o școală din Bihor a dat în judecată instituția pentru sancțiunile pe care le-a primit: „Am făcut tot ce era posibil legal”

FANATIK prezintă informații de ultimă oră din cazul profesorului de matematică din Aușeu acuzat că agresa sexual elevii, la aproape o lună de când au ieșit la iveală presupusele sale fapte. Pe 22 aprilie, FANATIK făcea dezvăluiri în exclusivitate despre modul în care profesorul Adrian Botici (fost director al Școlii Gimnaziale Alexandru Roman din Aușeu) a înțeles să își pună în practică rolul de dascăl, unele dintre lucrurile care au ieșit la iveală fiind știut, așa cum am aflat ulterior, de mai toate instituțiile abilitate să ia niște măsuri prin care profesorul să stea departe de catedră.

Dosarul profesorului de matematică din Bihor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevilor bate pasul pe loc

A trecut aproape o lună, iar dosarul bate pasul pe loc. Cercetările sunt în continuare cu privire la faptă (in rem) și nu au trecut la anchetarea propriu-zisă a profesorului, lucru destul de bizar având în vedere că , selectați în special din rândul celor vulnerabili.

Profesorul nu doar că predă și azi la școala din Aușeu, dar până acum nimeni nu s-a deranjat să îl cheme la audieri pentru a da explicații despre cum i-ar fi hărțuit pe minori, pe unii dintre ei chiar la clasă. (conversația deocheată purtată de Botici cu unul dintre adolescenți, în care îi cerea poze în pielea goală, dar tânărul spunea că nu să-i satisfacă dorința pentru că era cu părinții în casă și l-ar fi putut vedea), nu s-a întâmplat absolut nimic până în acest moment.

Directoarea școlii unde mai mulți elevi s-au plâns de profesorul Botici, noi detalii: dascălul a dat în judecată instituția

Din contră, fostul director al școlii a dat în judecată instituția pentru sancțiunile pe care le-a primit: 15% tăiați din salariu pe o perioadă de șase luni, dar și pentru mutarea la altă clasă, în urma unui ordin de protecție obținut de elevi împotriva sa.

Directoarea unității de învățământ, Ioana Popescu, a oferit ultimele detalii din speța care a șocat comunitatea din Bihor. „Am primit numeroase acuzații, însă noi ne-am făcut datoria în limitele legii. Dosarul penal nu a avansat încă. Profesorul nici măcar nu a fost audiat până în acest moment, iar cauza este în continuare instrumentată in rem, nu pe numele său. Dovezile concrete sunt declarațiile copiilor, raportul DGASPC și mesajele prezentate. În cadrul Comisiei de Disciplină nu au existat filmări. Au fost analizate declarațiile părinților și ale elevilor, raportul DGASPC, precum și capturi de ecran ale mesajelor. Noi am făcut tot ceea ce era posibil din punct de vedere legal. Chiar și așa, decizia a fost contestată, iar acum instituția este acționată în instanță. Primăria este alături de noi și își îndeplinește corect atribuțiile față de școală”, a declarat, pentru FANATIK, noua conducere a școlii din Auşeu, Bihor.

Profesorul neagă acuzațiile

Citația a fost trimisă, așadar, pe numele școlii, deoarece Consiliul de Administrații de la „Alexandru Roman” au decis aplicarea acelor sancțiuni. Adrian Botici solicită anularea deciziei de sancționare emisă. Profesorul are deja o sancțiune în istoricul profesional, iar asta îl poate afecta pe termen lung în cariera sa. Prin acțiunea în instanță, practic contestă și faptele. „De altfel, a negat întotdeauna acuzațiile, deși există dovezi. Noi nu am luat decizia arbitrar. Există probe clare și avem inclusiv raportul DGASPC Bihor, care indică foarte clar situația. Nu știu cum își va motiva contestația, însă are tot dreptul să o facă. La rândul nostru, ne vom apăra și vom avea un avocat”, a completat Ioana Popescu, directorul instituției, pentru FANATIK.

În ce relații a rămas profesorul cu școala la care mai predă? Conducerea unității de învățământ și dascălul acuzat că agresa sexual elevi comunică rezonabil, în ciuda scandalului care a zguduit imaginea centrului educațional.

„Nu există probleme de relaționare nici cu colegii, nici cu mine. Situația din școală este sub control. Elevii își desfășoară programul normal, iar profesorul nu mai predă copiilor care susțin că ar fi fost agresați. Aceștia își continuă cursurile cu ceilalți profesori și se pregătesc pentru absolvire.

Au existat mici tensiuni din partea unor părinți din clasele unde poate preda, însă oamenii sunt înțelegători și așteaptă să vadă cum evoluează dosarul penal. Domnul profesor are în prezent un comportament adecvat la ore, este punctual, iar atmosfera în școală este una bună, în ciuda situației. Consider că reușim să ținem lucrurile sub control și să oferim copiilor un mediu potrivit pentru învățare și pregătirea examenelor. Facem toate eforturile necesare”, a mai precizat aceasta, pentru FANATIK.

Precizările venite de la Parchet

FANATIK a încercat să afle și de la procurori în ce stadiu este ancheta, însă răspunsul nu a fost unul edificator. Totodată, a fost contactat și Adrian Botici pentru un punct de vedere, dar nu a răspuns solicitării noastre.

„Deocamdată nu pot fi date informații noi, nu am acordul procurorului de caz. Când situația o va permite, vom comunica. Urmărirea penală este nepublică. Când vor fi puse sub acuzare persoane vom anunța. Deocamdată dosarul e in rem”, ne-au declarat surse din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.