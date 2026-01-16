Profesorul de religie care le arăta elevilor imagini cu Anca Alexandrescu și Călin Georgescu a scăpat de urmărirea penală: „Nu există interes public”

ADVERTISEMENT

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a renunțat la urmărirea penală împotriva profesorului de religie Aurelian Damian, acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Preotul a fost filmat în timp ce făcea afirmații laudative și de susținere a Mișcării Legionare și îi făcea propagandă politică lui Călin Georgescu. Dosarul a fost demarat la o zi după ce imaginile au fost publicate de .

Profesorul de religie de la un liceu de elită din Buzău a scăpat de acuzații. Procurorii spun că ”e o persoană bine integrată în societate”

La sfârșitul anului 2025, Judecătoria Buzău a confirmat soluția de renunțare la urmărirea penală pe numele lui Aurelian Damian, profesor de religie la Colegiul Național ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, acuzat de . Judecătorii s-au pus de acord cu procurorii că ”nu există interes public în urmărirea faptei” și că fapta pentru care era cercetat este una cu grad de pericol redus.

ADVERTISEMENT

Decizia a fost luată după ce magistrații au ajuns la concluzia că preotul ”este o persoană bine integrată în societate, cu un parcurs profesional ireproșabil”. De asemenea, a contat și faptul că Damian nu este cunoscut cu antecedente penale și că ”incidentul analizat nu se înscrie într-un comportament infracțional constant”.

Avocat, despre afirmațiile preotului: ”Un adevăr istoric ce nu mai poate fi spus în școală”

Părintele nu s-a dezis de simpatia pentru legionari și pentru Călin Georgescu, iar în cursul urmăririi penale și-a rezervat dreptul de a nu da nicio declarație. Totuși, el s-a prezentat la chemările organului de cercetare penală, fără a se sustrage cercetărilor, lucru apreciat în mod pozitiv de magistrați.

ADVERTISEMENT

Avocatul profesorului de religie a declarat, în instanță, că ”singura intenție pe care domnul Damian a avut-o, în calitate de cadru didactic, cu o experiență de peste 30 de ani, la cel mai prestigios colegiu din oraș, și care niciodată nu a avut niciun fel de reproș de la vreun elev sau de la vreun coleg până când s-a întâmplat ca un context social pe care îl știm cu toții ne-a făcut ca un adevăr istoric să nu mai poată fi spus la școală în niciun fel (?!)”.

ADVERTISEMENT

Părintele, filmat de elevi când îi lăuda pe legionari și pe Antonescu

”Legionari și comunism. Legionarii au fost împotriva comunismului. Legionarismul, copii, a plecat din tineretul studios al vremii. Și după România Mare, că, iată, serbăm Ziua Națională. Antonescu a fost… Cum să-l asimilezi pe Antonescu cu comuniștii? Când Antonescu e victima comuniștilor… Iată un argument că nu au fost ceea ce se spune și a rămas despre ei. Minciună”, sunt câteva afirmații făcute de profesorul de religie în fața elevilor de clasa a XII-a.

În dosarul consultat de FANATIK au fost audiați mai mulți martori. Diriginta clasei la care care a fost raportat incidentul a relatat că la data de 3 decembrie 2024 a fost abordată de un grup de 5-6 elevi ai clasei sale ”care își manifestau indignarea cu privire la afirmațiile pe care profesorul le-a făcut în timpul orei. Din scurta discuție avută a înțeles că profesorul a făcut propagandă în mod explicit pentru candidatul la funcția de președinte al României, domnul Călin Georgescu, precum și afirmații laudative și de susținere a Mișcării Legionare”.

ADVERTISEMENT

Imagini cu Anca Alexandrescu și Călin Georgescu, pe televizorul din clasă

Diriginta mai spune că a intrat în clasă și a observat că , imagini ”în care apăreau prezentatoarea TV Anca Alexandrescu și candidatul Călin Georgescu”. Văzând imaginea, a întrebat elevii ce e cu acel videoclip, iar aceștia au răspuns că profesorul de religie le-a prezentat o înregistrare din cadrul unei emisiuni TV cu cei doi.

”În data de 4 decembrie 2024, martora (…) s-a întâlnit cu Damian Aurelian în cancelarie și i-a reproșat că i-a provocat pe elevii clasei sale, pe un subiect precum legionarismul. Acesta i-a povestit că în tinerețe nu știa de existența legionarilor, dar că în timp, citind și documentându-se, a aflat mai multe lucruri. Discuția a fost întreruptă în momentul în care martora a afirmat că refuză să poarte o discuție cu el despre acest subiect și că a greșit abordându-l cu elevii”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

La ora de religie le vorbea elevilor despre pandemie, LGBT și incendiul de la Colectiv

O altă profesoară audiată a dezvăluit că preotul ”a promovat teorii ale consiprației, pe tema pandemiei și a comunității LGBT și din ce a înțeles de la elevi, a promovat ideile despre legionarism într-un sens pozitiv și lumină favorabilă, discuția nefiind cu tentă istorică”. De asemenea, aceasta a spus că elevii i-au relatat că profesorul de religie ”a intrat efectiv într-o discuție a acestora și că i-a îndemnat să voteze cu candidatul independent la președinție, Călin Georgescu”. De asemenea, aceasta le-a spus anchetatorilor că profesorul nu abordează teme strict de religie ci ”cu totul alte teme, amintind cazul Colectiv, precum și perioada de pandemie COVID”.

Părerile despre profesorul de religie au fost împărțite. Două eleve de la clasa a XII-a au fost audiate, iar acestea au spus că Damian este o persoană educată, care nu respectă programa școlară. Totuși, acestea spun că profesorul nu a a dat sfaturi despre cum ar trebui să voteze elevii, ci doar ”a atenționat” că suveranistul Călin Georgescu are dreptate în discursurile sale, ”dând exemplu să apa ar conține informații”.

Ce a declarat o elevă care a asistat la discuție

”Martora (…) a declarat că numitul Aurelian Damian nu a ţinut un discurs în care să expună idei rasiste, legionare, fasciste, xenofobe ori să promoveze persoane vinovate de infracțiuni de genocid ori crime de război, afirmând că el este pro adevăr și vrea să împărtăşească adevărul.

Discuția inițiată de suspect a fost direcționată spre opiniile acestuia legate de Mişcarea Legionară, că aceștia nu au făcut crimele de care au fost învinovăţiţi şi că ar fi fost o mișcare care nu a greşit şi că în cazul acesta este incidentă ideea de contextualizare.

S-a iscat o discuție în care mai mulți elevi au intervenit, inclusiv martora, în senul că l-a contrazis în principiu, pe Damian Aurelian, spunându-i că istoria vorbește despre cu totul altceva cu privire la Mişcarea Legionară și nu aşa cum prezenta profesorul”, se mai arată în dosar.

Conducerea liceului a demarat o anchetă disciplinară

Potrivit datelor din dosar, la nivelul Colegiului Național ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” a fost demarată o anchetă de etică cu privire la acuzațiile apărute în spațiul public. Comisia de disciplină a discutat cu elevii clasei și cu unele cadre didactice și le-a cerut să povestească despre ora de religie din data de 3 decembrie 2024.