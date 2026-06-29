Profeția care a băgat în panică toată Argentina. Ce a văzut un vrăjitor ghanez pentru naționala lui Messi

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Unul dintre cele mai inedite personaje din jurul Cupei Mondiale 2026 este vrăjitorul ghanez Nana Kwaku Bonsam. După ce l-a blestemat pe Harry Kane, vraciul și-a îndreptat atenția către Argentina lui Leo Messi.

Blestemul vrăjitorului din Ghana se abate asupra Argentinei lui Leo Messi

În timp ce echipele rămase în competiție la Cupa Mondială se pregătesc de meciurile din 16-imile de finală, există și personaje care trag sforile sorții de pe margine și care se bazează pe forțe ancestrale. Iar unul dintre ei este Nana Kwaku Bonsam, cel mai faimos și puternic șaman din Africa.

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Acesta a ajuns în lumina reflectoarelor cu povești care oscilează între folclor și știri sportive. Ultima sa capodoperă este blestemul asupra lui Harry Kane, pentru ca atacantul Angliei să nu marcheze în meciul din grupă împotriva Ghanei. Lucru care s-a și întâmplat, partida încheindu-se la egalitate, scor 0-0.

Profitând de agitația mediatică din jurul acelei profeții, vrăjitorul ghanez a decis să ridice miza. Conform italienilor de la , el a publicat o nouă predicție devastatoare, stârnind panică în rândul fanilor din întreaga lume: ”Capul Verde va elimina Argentina în 16-imile de finală”.

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Când se joacă Argentina – Capul Verde

Considerată una dintre marile favorite la câștigarea titlului mondial la ediția din 2026, Argentina tremură din cauza acestei profeții. Fanii se tem că șamanul ar putea să abată blestemul asupra .

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Văzută de mulți cu șanse reale să-și apere trofeul cucerit în urmă cu patru ani, în Qatar, o eliminare prematură a naționalei ”Pumelor” în fața unui adversar mult inferior ar reprezenta una dintre cele mai mari surprize din istoria Mondialelor.

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Partida dintre Argentina și Capul Verde, din , este programată să se desfășoare sâmbătă, 4 iulie, de la ora 01:00, pe Hard Rock Stadium din Miami, ”casa” superstarului Leo Messi.

Cine este vrăjitorul care l-a blocat pe Harry Kane

Figura lui Nana Kwaku Bonsam nu este nouă în analele fotbalului. Povestea sa datează de la începutul anilor ’90, când, la vârsta de 20 de ani, a supraviețuit în mod miraculos exploziei teribile a unei butelii de gaz. Accidentul respectiv l-a lăsat cu cicatrici și arsuri pe tot corpul, dar a marcat și începutul muncii sale de spiritist, exorcist și vrăjitor.

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Cu toate acestea, blestemele sale nu își ating întotdeauna scopul. În 2014, în timpul Cupei Mondiale din Brazilia, Bonsam a devenit cunoscut pentru că a revendicat tendinita care l-a lovit pe Cristiano Ronaldo înainte de meciul dintre Portugalia și Ghana.

Vrăjitorul a susținut că a muncit ”timp de patru luni, zi și noapte, sacrificând patru câini pentru a invoca spiritele”. În ciuda profeției sale, CR7 a fost totuși pe teren, conducându-i pe lusitani la o victorie cu 2-1 și chiar marcând golul victoriei.

El a revenit în forță la Cupa Mondială din 2026 și a aruncat un blestem asupra lui Harry Kane înaintea partidei cu Ghana din faza grupelor. ”Nu vreau să se accidenteze, vreau doar să joace prost”, a anunțat vrăjitorul.

Jocul s-a încheiat 0-0, iar căpitanul Angliei a fost o umbră. Imediat după fluierul final, vrăjitorul i-a liniștit pe englezi, declarând că a îndepărtat blocajul spiritual. ”Harry Kane nu este dușmanul meu. Am un copil pe care îl voi numi în curând Harry Kane. Îl place de mult timp.

L-am blocat în meciul împotriva Ghanei, dar acum l-am eliberat datorită puterilor lui Kofi și strămoșilor acestui pământ. Este liber să marcheze în următorul meci”, a spus Bonsam. Zis și făcut: Kane a revenit cu gol în meciul cu Panama, din ultima etapă a grupelor.