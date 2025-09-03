Pariuri sportive

Profeția fără dubii a lui Don Mitică pentru meciul Cipru – România: „E șansa lui!”

Naționala României va juca marți, 9 septembrie, în deplasare cu Cipru. Ce profeție a făcut Dumitru Dragomir pentru meciul din etapa a 6-a din preliminariile CM 2026.
FANATIK
03.09.2025 | 20:38
Profetia fara dubii a lui Don Mitica pentru meciul Cipru Romania E sansa lui
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir este sigur în cazul meciului Cipru - România. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Naționala României are două meciuri în această lună, pentru care selecționerul Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători. Partidele în cauză sunt amicalul cu Canada, de pe teren propriu, și deplasarea cu Cipru din cadrul etapei a 6-a din preliminariile CM 2026. Dumitru Dragomir a făcut o profeție categorică în cazul meciului contra ciprioților.

Dumitru Dragomir este convins în cazul meciului Cipru – România

Naționala României revine pe gazon în această lună. Dacă primul meci, contra Canadei, este un test, cel contra Ciprului contează enorm. „Tricolorii” au nevoie de 3 puncte pentru a lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor.

Daniel Bîrligea a suferit ruptură musculară în timpul partidei CFR Cluj – FCSB 2-2 de duminică seara și a devenit indisponibil pentru meciurile cu Canada și Cipru. Cum selecționerul Mircea Lucescu a luat decizia să nu mai convoace un alt atacant, Dumitru Dragomir consideră că aceasta este șansa lui Louis Munteanu să se afirme la echipa națională.

„Să dea și gol, să vezi cum zboară!”

„Mă duc la meci (n.r. – amicalul România – Canada). Și Lucescu și Stoichiță mi-au promis. E echipă bunicică, e un amical foarte bun, un adversar bun. Bine a luat amicalul acesta Lucescu. Le dăm un gol, două. Nu se dau trei goluri în meci.

Dacă nu batem nici pe Cipru, pe cine să batem? E 2 solist, nu ne mai complicăm. Dar să îl ia neapărat pe Baiaram, de la Craiova. Toți buni (n.r. – Screciu, Bancu și Baiaram, jucătorii convocați de la Universitatea Craiova).

E șansa lui Munteanu (n.r. – despre absența lui Daniel Bîrligea). Ca să vezi ce înseamnă o șansă în viață. Să dea și gol, să vezi cum zboară. Cum a zis Neluțu, cu tot cu aurul lui!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

Profeția fără dubii a lui Don Mitică pentru meciul Cipru - România

