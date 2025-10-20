Profeția incredibilă a lui Mitică Dragomir s-a adeverit: „V-am zis că-i arde Metaloglobus pe FCSB! Cel mai rușinos rezultat”

ADVERTISEMENT

Metaloglobus București a produs poate cea mai mare surpriză a sezonului din Superligă, învingând cu 2-1 campioana FCSB. Rezultatul nu a fost însă unul neașteptat pentru Mitică Dragomir, care a prezis că gruparea „roș-albastră” nu se va impune la Clinceni contra nou-promovatei.

Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir s-a adeverit

Mitică Dragomir a oferit în urmă cu o săptămână pronosticul „1X” pentru meciul dintre Metaloglobus și FCSB, iar „profeția” incredibilă a fostului președinte al LPF s-a adeverit sâmbătă, când nou-promovata a reușit să se impună cu 2-1. „Corleone” a comentat rezultatul înregistrat la Clinceni în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

„După părerea mea, nimeni nu mă întrece, am niște simțăminte ieșite din comun. De asta nici nu joc la pariuri, nu am făcut-o niciodată. Am avut interzis 20 de ani, cât am fost la Ligă și m-am ținut de asta. Cei de la FCSB parcă luaseră o băutură care le tulbura mintea, fiecare voia să facă ceva în plus și nu putea, dar nu pasa.

Să-l ai pe Chiricheș valid și să nu-l bagi, să-l bagi pe ‘Moș’ Alhassan… Decât Baba Alhassan, mai bine ‘Moș’ Alhassan, că aşa se mişcă. E cel mai ruşinos rezultat de la meciul cu Buzău încoace, de la Bunică încoace (n.r. remiza din 2008, 1-1, din cauza căreia FCSB nu a luat titlul)”, a afirmat fostul șef al Ligii Profesioniste. Mitică Dragomir nu a fost însă singurul care a prezis rezultatul de la Clinceni: .

Ce a declarat Mitică Dragomir despre liderul-surpriză al Superligii, FC Botoșani

. Mitică Dragomir e de părere că meritul pentru acest parcurs revine în mare măsură antrenorului Leo Grozavu și patronului Valeriu Iftime. „Botoșaniul, ca lot, nu are echipă de locul 6, dar are unul dintre cei mai buni antrenori din această țară. Nu sunt șocat că Botoșaniul e pe locul 1 după 13 etape.

Iftime e ‘gură mare’, dar dacă a rezistat de atâția ani în fotbal, înseamnă că are și minte. Eu nu pot să-l laud, că a fost împotriva mea la alegeri. L-a trimis pe Șfaițer și i-a dat ordin să voteze împotriva mea. Dacă a rezistat atâta, înseamnă că are minte, dar și ceva bani. Nu are banii lui Gigi, ca să ai banii lui Gigi trebuie să ai norocul lui Gigi. Să fii la capitală, să ai pământurile scumpe. Convingerea mea e că Iftime e șmecher peste tot. Dacă faci avere la Botoșani, ești șmecher și la București”, a afirmat Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru FANATIK.