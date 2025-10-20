Sport

Profeția incredibilă a lui Mitică Dragomir s-a adeverit: „V-am zis că-i arde Metaloglobus pe FCSB! Cel mai rușinos rezultat”

Mitică Dragomir a prezis rezultatul incredibil înregistrat în partida Metaloglobus - FCSB. Ce a declarat „Corleone” despre liderul-surpriză al Superligii, FC Botoșani.
Bogdan Mariș
20.10.2025 | 20:36
Profetia incredibila a lui Mitica Dragomir sa adeverit Vam zis cai arde Metaloglobus pe FCSB Cel mai rusinos rezultat
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a prezis rezultatul incredibil din partida Metaloglobus - FCSB. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Metaloglobus București a produs poate cea mai mare surpriză a sezonului din Superligă, învingând cu 2-1 campioana FCSB. Rezultatul nu a fost însă unul neașteptat pentru Mitică Dragomir, care a prezis că gruparea „roș-albastră” nu se va impune la Clinceni contra nou-promovatei.

Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir s-a adeverit

Mitică Dragomir a oferit în urmă cu o săptămână pronosticul „1X” pentru meciul dintre Metaloglobus și FCSB, iar „profeția” incredibilă a fostului președinte al LPF s-a adeverit sâmbătă, când nou-promovata a reușit să se impună cu 2-1. „Corleone” a comentat rezultatul înregistrat la Clinceni în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

„După părerea mea, nimeni nu mă întrece, am niște simțăminte ieșite din comun. De asta nici nu joc la pariuri, nu am făcut-o niciodată. Am avut interzis 20 de ani, cât am fost la Ligă și m-am ținut de asta. Cei de la FCSB parcă luaseră o băutură care le tulbura mintea, fiecare voia să facă ceva în plus și nu putea, dar nu pasa.

Să-l ai pe Chiricheș valid și să nu-l bagi, să-l bagi pe ‘Moș’ Alhassan… Decât Baba Alhassan, mai bine ‘Moș’ Alhassan, că aşa se mişcă. E cel mai ruşinos rezultat de la meciul cu Buzău încoace, de la Bunică încoace (n.r. remiza din 2008, 1-1, din cauza căreia FCSB nu a luat titlul), a afirmat fostul șef al Ligii Profesioniste. Mitică Dragomir nu a fost însă singurul care a prezis rezultatul de la Clinceni: un analist al FANATIK a mizat pe faptul că Metaloglobus se va impune.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Ce a declarat Mitică Dragomir despre liderul-surpriză al Superligii, FC Botoșani

FC Botoșani are un parcurs fabulos în Superligă, iar după 13 etape ocupă primul loc, cu 28 de puncte. Mitică Dragomir e de părere că meritul pentru acest parcurs revine în mare măsură antrenorului Leo Grozavu și patronului Valeriu Iftime. „Botoșaniul, ca lot, nu are echipă de locul 6, dar are unul dintre cei mai buni antrenori din această țară. Nu sunt șocat că Botoșaniul e pe locul 1 după 13 etape.

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

Iftime e ‘gură mare’, dar dacă a rezistat de atâția ani în fotbal, înseamnă că are și minte. Eu nu pot să-l laud, că a fost împotriva mea la alegeri. L-a trimis pe Șfaițer și i-a dat ordin să voteze împotriva mea. Dacă a rezistat atâta, înseamnă că are minte, dar și ceva bani. Nu are banii lui Gigi, ca să ai banii lui Gigi trebuie să ai norocul lui Gigi. Să fii la capitală, să ai pământurile scumpe. Convingerea mea e că Iftime e șmecher peste tot. Dacă faci avere la Botoșani, ești șmecher și la București”, a afirmat Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru FANATIK.

VERDICT FĂRĂ MILĂ al lui Dumitru Dragomir după RUȘINEA FCSB-ului cu Metaloglobus | ANALIZĂ LA TITLU

La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu...
Fanatik
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Bogdan Lobonț, dat afară de la Olimpia Satu Mare! Ultimul eșec al lanternei...
Fanatik
Bogdan Lobonț, dat afară de la Olimpia Satu Mare! Ultimul eșec al lanternei din Liga 2 i-a fost fatal fostului internațional
Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după Petrolul – CFR Cluj
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Jucătorul strâns de gât de Boloni în timpul unui meci a venit...
iamsport.ro
ULUITOR! Jucătorul strâns de gât de Boloni în timpul unui meci a venit la premiera documentarului despre fostul mijlocaș și a povestit totul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!