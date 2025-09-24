Pariuri sportive

Profeția lui DON Mitică pentru Go Ahead Eagles – FCSB în Europa League: ”Vorbești serios?”

Dumitru Dragomir a analizat meciul Go Ahead Eagles - FCSB din Europa League și a venit cu un verdict dur la ”Profețiile lui DON Mitică”.
Traian Terzian
24.09.2025 | 21:45
Profetia lui DON Mitica pentru Go Ahead Eagles FCSB in Europa League Vorbesti serios
EXCLUSIV FANATIK
Profeție surprinzătoare a lui Mitică Dragomir pentru Go Ahead Eagles - FCSB din Europa League. Sursă foto: colaj Fanatik

FCSB traversează o perioadă extrem de dificilă, iar profeția fostului conducător de la Liga Profesionistă de Fotbal în privința partidei cu Go Ahead Eagles din Europa League este una îngrijorătoare.

ADVERTISEMENT

Profeția lui Dragomir pentru Go Ahead Eagles – FCSB din Europa League

În cadrul celei mai noi ediții a emisiunii ”Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a surprins cu pronosticul pe care l-a dat pentru întâlnirea pe care campioana României o va avea în Olanda.

”Ia zi, nea Mitică. Go Ahead Eagles – FCSB, joi. Debutul FCSB-ului la olandezi acasă”, a început Horia Ivanovici discuția, iar ”Oracolul din Bălcești” a dat un verdict ferm în privința rezultatului final: ”1 solist”.

ADVERTISEMENT

”Încă o dată spun, FCSB nu e gazdă, joacă în deplasare, poate nu ai înțeles”, a spus nedumerit Horia Ivanovici, dar Dragomir a rămas ferm pe poziții: ”1 solist. Câștigă ăia”. ”Vorbești serios?”, a întrebat surprins moderatorul ”Profețiile lui DON Mitică”. ”Da. Eu așa aș pune. Așa cred”, a conchis fostul președinte LPF.

FCSB, fără Șut la partida din Olanda

Meciul Go Ahead Eagles – FCSB, din prima etapă a grupei unice a Europa League, se va disputa joi, 25 septembrie, de la ora 19:45. Campioana României va fi lipsită în acest joc de mijlocașul Adrian Șut, care a rămas la București din cauza unor probleme medicale, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

Presa din Olanda s-a arătat încrezătoare înainte duelului și a pronosticat o victorie la limită a favoriților. Mai mult, jurnaliștii au ironizat-o pe campioana României amintind de faptul că au pierdut numele în disputa cu Clubul Sportiv al Armatei.

ADVERTISEMENT
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei...
Digisport.ro
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei și jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu

Dragomir, pronostic uluitor pentru debutul FCSB în Europa League

Pontul zilei de marți, 23 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 23 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului
Superbet, reacție fermă după ce a fost nevoită să onoreze plăți de peste...
Fanatik
Superbet, reacție fermă după ce a fost nevoită să onoreze plăți de peste 30 de milioane de euro din cauza unei erori: „Facem ceea ce este corect față de clienții noștri!”
Biletul zilei la pariuri, marți, 23 septembrie 2025. Câștig de 352 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 23 septembrie 2025. Câștig de 352 de lei cu fotbal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fostul mare fotbalist român acuză direct: 'Lucescu i-a spus lui Iordănescu să nu...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român acuză direct: 'Lucescu i-a spus lui Iordănescu să nu mă ia la Mondialul din '98! Nu știa că aud discuția dintre ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!