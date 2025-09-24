Profeția lui DON Mitică pentru Go Ahead Eagles – FCSB în Europa League: ”Vorbești serios?”

FCSB traversează o perioadă extrem de dificilă, iar profeția fostului conducător de la Liga Profesionistă de Fotbal în privința partidei cu Go Ahead Eagles din Europa League este una îngrijorătoare.

ADVERTISEMENT

Profeția lui Dragomir pentru Go Ahead Eagles – FCSB din Europa League

În cadrul celei mai noi ediții a , Dumitru Dragomir a surprins cu pronosticul pe care l-a dat pentru întâlnirea pe care campioana României o va avea în Olanda.

”Ia zi, nea Mitică. Go Ahead Eagles – FCSB, joi. Debutul FCSB-ului la olandezi acasă”, a început Horia Ivanovici discuția, iar ”Oracolul din Bălcești” a dat un verdict ferm în privința rezultatului final: ”1 solist”.

ADVERTISEMENT

”Încă o dată spun, FCSB nu e gazdă, joacă în deplasare, poate nu ai înțeles”, a spus nedumerit Horia Ivanovici, dar Dragomir a rămas ferm pe poziții: ”1 solist. Câștigă ăia”. ”Vorbești serios?”, a întrebat surprins moderatorul ”Profețiile lui DON Mitică”. ”Da. Eu așa aș pune. Așa cred”, a conchis fostul președinte LPF.

FCSB, fără Șut la partida din Olanda

Meciul Go Ahead Eagles – FCSB, din prima etapă a grupei unice a Europa League, se va disputa joi, 25 septembrie, de la ora 19:45. , care a rămas la București din cauza unor probleme medicale, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Presa din Olanda s-a arătat încrezătoare înainte duelului și . Mai mult, jurnaliștii au ironizat-o pe campioana României amintind de faptul că au pierdut numele în disputa cu Clubul Sportiv al Armatei.

ADVERTISEMENT