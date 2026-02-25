Profeţia lui Dumitru Dragomir despre calificarea FCSB-ului în play-off: “Dacă o să câştige acolo se califică”

FCSB are o situație complicată pe finalul acestui sezonului regular, în care nu s-a mai regăsit în anii precedenți. Bucureștenii sunt la un pas să rateze play-off-ul, dar Dumitru Dragomir știe unde se poate întâmpla minunea, de fapt.
Etapa a 28-a din SuperLiga a adus noi clarificări despre pozițiile echipelor din play-off. Victoria lui FC Argeș cu Farul a scăzut semnificativ șansele FCSB-ului la accederea în primele 6, însă bucureștenii speră până la capăt.
Dumitru Dragomir a spus în direct că meciul pe care FCSB îl joacă în deplasare cu UTA în etapa 29 este crucial, însă extrem de dificil. „Corleone” a ținut să îl laude public pe antrenorul Adrian Mihalcea pentru ceea ce a făcut din echipa arădeană în prezent.
„Obligatoriu, FCSB trebuie să bată la UTA. Și UTA joacă bine, băi. Mihalcea e unul din bunii antrenori tineri care vin pe turnantă. E antrenor, ține minte ce îți spun. Și eu zic că va bate la porțile echipelor naționale peste câțiva ani.
Are o stăpânire extraordinară și o inteligență. Uite ce a făcut din UTA. UTA, ca valoare, e sub Slobozia!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.
UTA se află de asemenea în cursa pentru accederea în play-off. Arădenii speră la un miracol pe final de sezon regular, venind după o remiză pe terenul Oțelului. La finalul meciului de la Galați, Adrian Mihalcea a vorbit despre dorința de a scoate FCSB din play-off.
„Rămâne să continuăm această luptă și încercăm să recuperăm aceste puncte pierdute etapa viitoare cu FCSB. Pe mine mă interesează doar să încercăm să ajungem noi, nu să-i scoatem de acolo pe cei de la FCSB. Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus, dar nu am niciun fel de pariu. E doar dorința de a avea noi șanse reale și după etapa următoare să ne calificăm în play-off”, a spus Adrian Mihalcea.