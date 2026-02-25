Profeţia lui Dumitru Dragomir despre calificarea FCSB-ului în play-off: “Dacă o să câştige acolo se califică”

ADVERTISEMENT

FCSB are o situație complicată pe finalul acestui sezonului regular, în care nu s-a mai regăsit în anii precedenți. Bucureștenii sunt la un pas să rateze play-off-ul, dar Dumitru Dragomir știe unde se poate întâmpla minunea, de fapt.

Dumitru Dragomir și profeția despre calificarea FCSB-ului în play-off

Etapa a 28-a din SuperLiga a adus noi clarificări despre pozițiile echipelor din play-off. Victoria lui FC Argeș cu Farul a scăzut semnificativ șansele FCSB-ului la accederea în primele 6, însă bucureștenii speră până la capăt.

Dumitru Dragomir a spus în direct că meciul este crucial, însă extrem de dificil. „Corleone” a ținut să îl laude public pe antrenorul Adrian Mihalcea pentru ceea ce a făcut din echipa arădeană în prezent.

„Obligatoriu, FCSB trebuie să bată la UTA. Și UTA joacă bine, băi. Mihalcea e unul din bunii antrenori tineri care vin pe turnantă. E antrenor, ține minte ce îți spun. Și eu zic că va bate la porțile echipelor naționale peste câțiva ani.

Are o stăpânire extraordinară și o inteligență. Uite ce a făcut din UTA. UTA, ca valoare, e sub Slobozia!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Adrian Mihalcea este gata să o scoată pe FCSB din play-off

UTA se află de asemenea în cursa pentru accederea în play-off. Arădenii speră la un miracol pe final de sezon regular, venind după o remiză pe terenul Oțelului. La finalul meciului de la Galați,

„Rămâne să continuăm această luptă și încercăm să recuperăm aceste puncte pierdute etapa viitoare cu FCSB. Pe mine mă interesează doar să încercăm să ajungem noi, nu să-i scoatem de acolo pe cei de la FCSB. Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus, dar nu am niciun fel de pariu. E doar dorința de a avea noi șanse reale și după etapa următoare să ne calificăm în play-off”, a spus Adrian Mihalcea.

