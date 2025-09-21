Profeția lui Gigi Becali despre FCSB, de acum 4 luni, e șocantă: „Primele 10 meciuri nu ne prezentăm. Ne apucăm de fotbal în octombrie”. Cum a comentat Sorin Cârțu

FCSB are un parcurs dezastruos în SuperLiga, sezonul 2025/2026. Roș-albaștrii au o singură victorie și cinci înfrângeri în primele 10 etape și ocupă abia locul 13 în clasament. Gigi Becali a avut o profeție-șoc pe 12 mai în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Profeția lui Gigi Becali despre FCSB e șocantă

FCSB a câștigat la pas titlul în sezonul precedent al SuperLigii. Imediat după ce roș-albaștrii au devenit matematic campioni, . Mai în glumă, mai în serios, omul de afaceri a mărturisit că echipa sa „nu se va prezenta” la primele 10 meciuri din campionat.

Profeția a fost adusă în discuție de Horia Ivanovici în cadrul celei mai noi ediții a emisiunii. În direct s-a aflat și Sorin Cârțu, care a comentat spusele lui Gigi Becali. „De ce îți spun asta de 19 puncte. Ai grijă! (n.r. Sorin Cârțu) Gigi a avut o profeție aici, la FANATIK. De-aia era bine să puneți 19 puncte. Fii atent ce urmează, acum patru luni, Gigi Becali a avut o profeție tare de tot”, a spus Horia Ivanovici.

Gigi Becali, profeție-șoc în direct la Fanatik SuperLiga: „Primele 10 meciuri noi nu le jucăm”

La finalul sezonului trecut, FCSB privea cu optimism spre preliminariile Ligii Campionilor. Roș-albaștrii au fost eliminați surprinzător în turul al doilea preliminar de către Shkendija. Totuși, avansul liniștitor pe care FCSB l-a avut în play-off în finalul sezonului trecut l-a făcut pe Gigi Becali să exclame: „primele 10 meciuri din sezonul viitor nu ne prezentăm”.

„Cu Dinamo, cu Craiova și cu Rapid nu ne prezentăm și pierdem 0-3 la masa verde că nu-i problemă. Primele 5 meciuri, nu-i problemă. Ne pregătim de Liga Campionilor. În primele 5 meciuri, nu, mai mult. Primele 7 meciuri nu ne mai prezentăm.

Recuperăm după, fără probleme, ce nevoie avem? Noi avem acum distanță de Craiova 11 puncte (n.r. finalul sezonului trecut). Față de Rapid avem vreo 18 puncte. N-avem nevoie. Primele 10 meciuri noi nu le jucăm. Nu jucăm, prin neprezentare.

Ne apucăm de treabă în octombrie, bineînțeles. Ce nu înțeleg ei, că vulturul zboară la înălțime mare și acolo este aerul rarefiat. Acolo, alte păsări nu pot să zboare, doar vulturul. Porumbeii nu pot să ajungă pe acolo”, spunea Gigi Becali, pe 12 mai 2025, la FANATIK SUPERLIGA.

„Declarație dată la FANATIK de Gigi Becali pe 12 mai, care a spus și a avut dreptate cu profeția, ‘primele 10 meciuri nu ne prezentăm, ne apucăm să jucăm din octombrie’. Așa că, Sorine (n.r. Cârțu), ai grijă că din octombrie se apucă să joace FCSB. De-aia ți-am spus că erau bune 19 puncte”, a completat Horia Ivanovici.

Cum a comentat Sorin Cârțu profeția lui Gigi Becali despre FCSB: „Are strategia de anul trecut”

are o strategie în spate care l-a făcut să aibă o asemenea profeție. În ultimele sezoane, FCSB a avut un start greoi de sezon, însă a redresat corabia și a reușit să câștige titlul precedentele două stagiuni.

„Știe el ceva, știe pe ce se bazează. Poate are strategia de anul trecut. Dacă joci ca anul trecut, când Ngezana dă cu mâna, nimeni nu penalty și Ngezana face al doilea fault. Uite, și acum, până la urmă au început ușor, ușor să ne șunteze (n.r. pe Craiova). Cu un punct la Galați, cu nu știu ce. Încep ușor, ușor”, au fost cuvintele lui Sorin Cârțu.

16 puncte este diferența de puncte după 10 etape între liderul U Craiova și FCSB