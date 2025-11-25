Sport

Profeția lui Mitică Dragomir despre situația lui Chivu la Inter. Când crede că-l vor da afară! Exclusiv

Probleme pentru Cristi Chivu la Inter. Echipa sa a fost învinsă de rivalii de la AC Milan, iar Mitică Dragomir a vorbit despre viitorul antrenorului român.
Alex Bodnariu
25.11.2025 | 20:15
EXCLUSIV FANATIK
Interul lui Cristi Chivu a suferit o nouă înfrângere în Serie A. Nerazzurrii au pierdut Derby de la Madonnina în fața rivalilor de la AC Milan, iar Mitică Dragomir îi prevede un viitor complicat antrenorului român.

Cristi Chivu, învins în Derby de la Madonnina. Inter – AC Milan 0-1

Echipa lui Chivu a făcut o primă repriză bună, în care a ratat mai multe ocazii clare de a marca, însă în partea secundă Inter a picat brusc și s-a văzut învinsă de AC Milan. Mai mult, Çalhanoğlu a ratat un penalty pe finalul jocului.

Presa din Italia l-a taxat pe Cristi Chivu după Inter – AC Milan 0-1. Antrenorul român a fost învins în toate derby-urile jucate în acest sezon în Serie A, însă rămâne în partea de sus a clasamentului și visează la un titlu.

Mai rezistă Cristi Chivu la Inter? Profeția lui Mitică Dragomir

Mitică Dragomir este însă de părere că aventura lui Cristi Chivu la Inter nu va fi una de durată. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a pus înfrângerea din derby-ul cu AC Milan pe seama ghinionului și crede că în vară românul va fi înlocuit.

„Săracul Chivu. A avut Inter două bare. Nu a avut noroc. A greșit Calhanoglu o minge la mijlocul terenului și din nimic a ieșit un gol. Dă-o încolo de treabă. E și greșeala portarului. Nu are nici bulan și nici portar Chivu.

(N.r. Crezi că rezistă?) Nu. Rezistă până în vară. Îl țin italienii până în vară. El are contract pe doi ani. Stai puțin, că în două etape e iar pe primul loc. A avut și ghinion. Armeanul ăla (n.r. Mkhitaryan) a fost accidentat. A avut ghinion.

Să dai mingea de două ori în bară, să ai atâtea ocazii… Are viață grea. Se satură și șefii de la Inter. A jucat mai bine Inter, categoric, dar la fotbal e ca în viață. Nu trebuie să joci cel mai bine, trebuie să o faci eficient”, a declarat Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.

Dumitru Dragomir SARE IN APARAREA lui Cristi Chivu dupa Inter - Milan 0-1. MAI REZISTA in functie?

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
