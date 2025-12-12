Profeția lui Mitică Dragomir pentru alegerile parlamentare din 2028: „George Simion va avea aproape 50%! Nu-l mai poate opri nimeni”

ADVERTISEMENT

Cu alegerile locale parţiale din 7 decembrie s-a încheiat un ciclu început pe 9 iunie 2024, cu scrutinul pentru europarlamentare şi locale, continuat cu scrutinul prezidenţial din noiembrie şi cel parlamentar din 1 decembrie 2024 şi extins în 2025 cu noua rundă de alegeri prezidenţiale. Acum urmează o pauză electorală de trei ani.

Dumitru Dragomir: „George Simion a jucat bine şi cu Anca Alexandrescu”

Următoarele alegeri vor avea loc în 2028, cele locale şi parlamentare. Deşi mai sunt trei ani până atunci, Dumitru Dragomir face o previziune în legătură cu scrutinul pentru alegerea noului legislativ.

„Mai fac o previziune. Dacă nu-l curăţă pe Simion – că încearcă pe toate părţile să-l calce – în viitoarele alegeri parlamentare Simion va avea aproape 50%. AUR, singur. Nu poate nimeni să-l mai oprească pe Simion. Joacă bine, a jucat bine şi cu Anca Alexandrescu, degeaba îl acuză unii în fel şi fel”, , la „Profeţiile lui Mitică”.

„Băluţă a pierdut pentru că s-a zbătut prea mult”

În aceeaşi emisiune, Oracolul de la Bălceşti a făcut previziuni legate de . În momentul de faţă el vede patru candidaţi cu şanse în cursa pentru Cotroceni, doi dintre ei fiind adversari la recentul scrutin din 7 decembrie. „Acum fac o previziune pentru viitorii ani. Unul dintre cei doi, Ciucu sau Băluţă, va fi noul preşedinte al României”, este previziunea făcută de fostul parlamentar.

El i-a anunţat şi pe candidaţii cu şanse care ar urma să-şi depună candidatura. „Pentru preşedinţia ţării vor concura Claudiu Manda, Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu şi Nicuşor Dan”, este previziunea pe care Dragomir a făcut-o în direct la „Profeţiile lui Mitică”.

Legat de potenţialii prezidenţiabili Ciucu şi Băluţă, fostul politician şi om de fotbal a analizat punctele forte care au adus victoria primului şi minusul din cauza căruia a pierdut a doilea. „Ciucu a jucat absolut excepţional. N-a vorbit mult. Eu spun că Băluţă aici a pierdut, prea s-a zbătut mult. Asta e de modă veche”, a mai spus Dragomir.