News

Profeția lui Mitică Dragomir pentru alegerile parlamentare din 2028: „George Simion va avea aproape 50%! Nu-l mai poate opri nimeni”

Dumitru Dragomir vede o ascensiune explozivă a lui George Simion. Dacă liderul AUR nu va fi "curăţat", partidul său ar putea lua aproape 50% din voturi la viitoarele alegeri parlamentare.
Daniel Spătaru
12.12.2025 | 13:15
Profetia lui Mitica Dragomir pentru alegerile parlamentare din 2028 George Simion va avea aproape 50 Nul mai poate opri nimeni
EXCLUSIV FANATIK
Profeţia lui Dumitru Dragomir legată de viitoarele alegeri parlamentare Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cu alegerile locale parţiale din 7 decembrie s-a încheiat un ciclu început pe 9 iunie 2024, cu scrutinul pentru europarlamentare şi locale, continuat cu scrutinul prezidenţial din noiembrie şi cel parlamentar din 1 decembrie 2024 şi extins în 2025 cu noua rundă de alegeri prezidenţiale. Acum urmează o pauză electorală de trei ani.

Dumitru Dragomir: „George Simion a jucat bine şi cu Anca Alexandrescu”

Următoarele alegeri vor avea loc în 2028, cele locale şi parlamentare. Deşi mai sunt trei ani până atunci, Dumitru Dragomir face o previziune în legătură cu scrutinul pentru alegerea noului legislativ.

ADVERTISEMENT

„Mai fac o previziune. Dacă nu-l curăţă pe Simion – că încearcă pe toate părţile să-l calce – în viitoarele alegeri parlamentare Simion va avea aproape 50%. AUR, singur. Nu poate nimeni să-l mai oprească pe Simion. Joacă bine, a jucat bine şi cu Anca Alexandrescu, degeaba îl acuză unii în fel şi fel”, a spus Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Băluţă a pierdut pentru că s-a zbătut prea mult”

În aceeaşi emisiune, Oracolul de la Bălceşti a făcut previziuni legate de viitoarele alegeri prezidenţiale, din 2030. În momentul de faţă el vede patru candidaţi cu şanse în cursa pentru Cotroceni, doi dintre ei fiind adversari la recentul scrutin din 7 decembrie. „Acum fac o previziune pentru viitorii ani. Unul dintre cei doi, Ciucu sau Băluţă, va fi noul preşedinte al României”, este previziunea făcută de fostul parlamentar.

ADVERTISEMENT
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a...
Digi24.ro
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări

El i-a anunţat şi pe candidaţii cu şanse care ar urma să-şi depună candidatura. „Pentru preşedinţia ţării vor concura Claudiu Manda, Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu şi Nicuşor Dan”, este previziunea pe care Dragomir a făcut-o în direct la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
Indignare în Europa, după anunțul americanilor:
Digisport.ro
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"

Legat de potenţialii prezidenţiabili Ciucu şi Băluţă, fostul politician şi om de fotbal a analizat punctele forte care au adus victoria primului şi minusul din cauza căruia a pierdut a doilea. „Ciucu a jucat absolut excepţional. N-a vorbit mult. Eu spun că Băluţă aici a pierdut, prea s-a zbătut mult. Asta e de modă veche”, a mai spus Dragomir.

Profeția lui Mitică Dragomir pentru alegerile parlamentare din 2028: "George Simion va avea aproape 50%! Nu-l mai poate opri nimeni"

Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile...
Fanatik
Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile era propus pentru cercetare disciplinară după ce a anulat decizia CCR
Câți bani aduc la buget băncile de stat. Ce se întâmplă în 2025...
Fanatik
Câți bani aduc la buget băncile de stat. Ce se întâmplă în 2025 cu băncile acuzate că „fac profituri colosale”
Cei patru politicieni care se vor lupta pentru funcția de președinte al României....
Fanatik
Cei patru politicieni care se vor lupta pentru funcția de președinte al României. Surpriza vine de la PSD: „E sclipitor!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un...
iamsport.ro
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un simbol al corupției, un combinator care a făcut nenorociri, nu are nicio legătură cu ideea de justiție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!