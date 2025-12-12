Profeția lui Mitică Dragomir pentru alegerile parlamentare din 2028: „George Simion va avea aproape 50%! Nu-l mai poate opri nimeni”

Cu alegerile locale parţiale din 7 decembrie s-a încheiat un ciclu început pe 9 iunie 2024, cu scrutinul pentru europarlamentare şi locale, continuat cu scrutinul prezidenţial din noiembrie şi cel parlamentar din 1 decembrie 2024 şi extins în 2025 cu noua rundă de alegeri prezidenţiale. Acum urmează o pauză electorală de trei ani.
Următoarele alegeri vor avea loc în 2028, cele locale şi parlamentare. Deşi mai sunt trei ani până atunci, Dumitru Dragomir face o previziune în legătură cu scrutinul pentru alegerea noului legislativ.
„Mai fac o previziune. Dacă nu-l curăţă pe Simion – că încearcă pe toate părţile să-l calce – în viitoarele alegeri parlamentare Simion va avea aproape 50%. AUR, singur. Nu poate nimeni să-l mai oprească pe Simion. Joacă bine, a jucat bine şi cu Anca Alexandrescu, degeaba îl acuză unii în fel şi fel”, a spus Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.
În aceeaşi emisiune, Oracolul de la Bălceşti a făcut previziuni legate de viitoarele alegeri prezidenţiale, din 2030. În momentul de faţă el vede patru candidaţi cu şanse în cursa pentru Cotroceni, doi dintre ei fiind adversari la recentul scrutin din 7 decembrie. „Acum fac o previziune pentru viitorii ani. Unul dintre cei doi, Ciucu sau Băluţă, va fi noul preşedinte al României”, este previziunea făcută de fostul parlamentar.
El i-a anunţat şi pe candidaţii cu şanse care ar urma să-şi depună candidatura. „Pentru preşedinţia ţării vor concura Claudiu Manda, Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu şi Nicuşor Dan”, este previziunea pe care Dragomir a făcut-o în direct la „Profeţiile lui Mitică”.
Legat de potenţialii prezidenţiabili Ciucu şi Băluţă, fostul politician şi om de fotbal a analizat punctele forte care au adus victoria primului şi minusul din cauza căruia a pierdut a doilea. „Ciucu a jucat absolut excepţional. N-a vorbit mult. Eu spun că Băluţă aici a pierdut, prea s-a zbătut mult. Asta e de modă veche”, a mai spus Dragomir.