ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește pentru o confruntare de gală cu Brighton, în UEFA Conference League, iar Mitică Dragomir a analizat șansele oltenilor în Anglia. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că echipa pregătită de Filipe Coelho are valoarea necesară pentru a se ridica la nivelul adversarului din Premier League, însă a oferit un pronostic categoric. În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a explicat de ce diferența de mentalitate poate cântări decisiv.

Mitică Dragomir a dat verdictul înainte de Brighton – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova are parte de un în UEFA Conference League. Formația din Bănie urmează să întâlnească Brighton, o reprezentantă a Premier League, iar duelul stârnește un interes uriaș în rândul suporterilor olteni. Dumitru Dragomir a analizat confruntarea în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică” și a recunoscut că, deși apreciază foarte mult echipa din Craiova, vede formația engleză drept favorită.

ADVERTISEMENT

„La Brighton eu zic 1 solist, bat englezii, chiar dacă e Craiova în formă. E alt fotbal acolo. Dacă ar câștiga Craiova acolo, ar face cinste țării. Ar fi ceva extraordinar”, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir, convins că Universitatea Craiova poate juca de la egal la egal cu Brighton

Dincolo de pronosticul favorabil englezilor, Dumitru Dragomir a avut cuvinte de laudă pentru . Fostul conducător consideră că oltenii au suficientă calitate pentru a pune probleme unei adversare din Premier League. În opinia sa, diferența nu este neapărat una de valoare individuală, ci de experiență și mentalitate.

ADVERTISEMENT

„Are echipă Craiova să joace de la egal la egal cu Brighton, dar moralul de competiție înaltă nu-l au, în timp ce ceilalți da. Ei joacă într-un alt campionat, ai noștri n-au așa moral. Noi suntem Divizia C a fotbalului European, Mondial”, a explicat Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir o laudă pe Universitatea Craiova și pe Filipe Coelho: „Cine o bate aici?”

Dumitru Dragomir nu și-a ascuns admirația pentru Universitatea Craiova, pe care o consideră cea mai bună echipă din fotbalul românesc în acest moment. Fostul șef al Ligii a apreciat atât valoarea jucătorilor, cât și modul în care este condus clubul. În plus, a avut cuvinte de laudă pentru antrenorul Filipe Coelho, despre care consideră că face o treabă bună.

ADVERTISEMENT

Totuși, Dragomir este de părere că forța actuală a Universității Craiova nu depinde exclusiv de antrenor, ci și de calitatea lotului: „Craiova e cea mai bună echipă. Are și unul care conduce bine acolo, plus ce e în jurul lui. Echipa este valoroasă, iar Coelho e un antrenor bun. În momentul în care ai o echipă de un așa nivel, ce vorbești, mă? Cine o bate aici? Ia să plece Coelho două luni, o bate cineva pe Craiova? Joacă și fără el”, a spus Mitică Dragomir.