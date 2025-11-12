Pariuri sportive

Profeţia lui Mitică Dragomir pentru meciul decisiv Bosnia – România: “Lucescu să se pregătească de celălalt baraj”

Mitică Dragomir și-a prezentat profeția pentru meciul decisiv Bosnia - România. Ce sfat i-a oferit fostul șef de la Liga Profesionistă de Fotbal lui Mircea Lucescu.
FANATIK
12.11.2025 | 18:56
Care este profeția lui Mitică Dragomir pentru Bosnia - România. Sursă foto: Colaj Fanatik
Echipa națională de fotbal a României are în față două meciuri extrem de importante din preliminariile pentru Campionatul Mondial. „Tricolorii” se vor duela cu Bosnia și San Marino, iar prima partidă este crucială în vederea clasării finale din grupă. Ce profeție a oferit Mitică Dragomir pentru jocul ce se va disputa la Zenica.

Profeţia lui Mitică Dragomir pentru meciul decisiv Bosnia – România

Prima partidă a României va fi în deplasare, la Zenica, cu Bosnia. Un rezultat pozitiv este extrem de important, „tricolorii” păstrând astfel șanse pentru o clasare pe treapta secundă în grupă.

România va fi prezentă cu siguranță la barajul pentru Mondialul de anul viitor, acest bilet fiind obținut după clasarea pe primul loc în Liga Națiunilor. Pronosticul oferit de Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică” pentru duelul din deplasare cu Bosnia este X2. Totodată, fostul șef LPF i-a sugerat lui Mircea Lucescu să se pregătească deja de barajul obținut prin filiera Ligii Națiunilor.

„(n.r. – Ce pariem la Bosnia – România?) X2! La baraj ne duce oricum Mircea Lucescu. După părerea mea, Lucescu ar trebui să se pregătească pentru celălalt baraj”, a transmis Dumitru Dragomir.

Care sunt jucătorii convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Tags:
