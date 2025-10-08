Profeția lui Mitică Dragomir pentru România – Austria. Ce a ales „Oracolul” la Dinamo – Rapid: „Se vor bate la titlu”

S-a mai scurs o etapă din Superliga României, însă noi meciuri de foc vin la orizont. Mitică Dragomir, „oracolul din Bălcești”, a oferit o serie de profeții interesante pentru duelul echipei naționale din preliminariile Campionatului Mondial, dar și pentru derby-ul Dinamo – Rapid, din runda a 13-a.

Profeția lui Mitică Dragomir pentru România – Austria

Cum etapa a 12-a s-a scurs, echipele de club se pregătesc de pauza internațională dedicată echipelor naționale. România va întâlni doi adversari, Moldova, într-o partidă amicală, și Austria, într-un duel ce se anunță decisiv pentru șansele la Mondial.

pentru a mai putea spera la locul doi. În ciuda acestui fapt, faptul că austriecii se vor impune la București.

„(n.r. – Ce luăm la România – Austria de la București, 1, X sau 2?) La meciul cu Austria vom lua ‘2’, ne bat austriecii”, a declarat Dumitru Dragomir.

Pronostic surpriză pentru Dinamo – Rapid

Imediat după meciurile echipei naționale, spectacolul din SuperLiga revine la viață. Cu un clasament extrem de echilibrat, Rapid, Universitatea Craiova, Dinamo și chiar FC Botoșani demonstrează că sunt formații care speră măcar la calificarea în play-off.

În runda a 13-a din SuperLiga capul de afiș este oferit de derby-ul bucureștean Dinamo – Rapid. Dumitru Dragomir e de părere că formația pregătită de Costel Gâlcă nu va pierde, însă dacă acest lucru se va întâmpla, atunci formația din Ștefan cel Mare ia o opțiune serioasă pentru lupta la titlu.

„(n.r. – Etapa viitoare avem derby-ul Dinamo – Rapid) Aici vom pune ‘X2’! Dacă bate Dinamo, se bate la titlu! Aici vom pune ‘X2’, iar dacă bate Dinamo, se va bate la titlu”, a adăugat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Ce cote au pe DON.ro pronosticurile lui Dumitru Dragomir

România – Austria: „2 solist” – cota 2.00.

Dinamo – Rapid: „X2” – cota 1.40