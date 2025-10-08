Pariuri sportive

Profeția lui Mitică Dragomir pentru România – Austria. Ce a ales „Oracolul” la Dinamo – Rapid: „Se vor bate la titlu”

Mitică Dragomir a analizat meciurile din perioada următoare și a venit cu o serie de profeții interesante. Cine câștigă duelul România - Austria și ce echipă se va impune în Dinamo - Rapid.
FANATIK
08.10.2025 | 21:30
Profetia lui Mitica Dragomir pentru Romania Austria Ce a ales Oracolul la Dinamo Rapid Se vor bate la titlu
Care este profeția lui Mitică Dragomir pentru România - Austria. Ce pariază fostul șef LPF la Dinamo - Rapid. Sursă foto: Colaj Fanatik

S-a mai scurs o etapă din Superliga României, însă noi meciuri de foc vin la orizont. Mitică Dragomir, „oracolul din Bălcești”, a oferit o serie de profeții interesante pentru duelul echipei naționale din preliminariile Campionatului Mondial, dar și pentru derby-ul Dinamo – Rapid, din runda a 13-a.

Profeția lui Mitică Dragomir pentru România – Austria

Cum etapa a 12-a s-a scurs, echipele de club se pregătesc de pauza internațională dedicată echipelor naționale. România va întâlni doi adversari, Moldova, într-o partidă amicală, și Austria, într-un duel ce se anunță decisiv pentru șansele la Mondial.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu au doar 7 puncte acumulate după primele 5 runde și sunt obligați să o învingă pe Austria pentru a mai putea spera la locul doi. În ciuda acestui fapt, Dumitru Dragomir a transmis la „Profețiile lui Mitică” faptul că austriecii se vor impune la București.

„(n.r. – Ce luăm la România – Austria de la București, 1, X sau 2?) La meciul cu Austria vom lua ‘2’, ne bat austriecii”, a declarat Dumitru Dragomir.

Pronostic surpriză pentru Dinamo – Rapid

Imediat după meciurile echipei naționale, spectacolul din SuperLiga revine la viață. Cu un clasament extrem de echilibrat, Rapid, Universitatea Craiova, Dinamo și chiar FC Botoșani demonstrează că sunt formații care speră măcar la calificarea în play-off.

În runda a 13-a din SuperLiga capul de afiș este oferit de derby-ul bucureștean Dinamo – Rapid. Dumitru Dragomir e de părere că formația pregătită de Costel Gâlcă nu va pierde, însă dacă acest lucru se va întâmpla, atunci formația din Ștefan cel Mare ia o opțiune serioasă pentru lupta la titlu.

„(n.r. – Etapa viitoare avem derby-ul Dinamo – Rapid) Aici vom pune ‘X2’! Dacă bate Dinamo, se bate la titlu! Aici vom pune ‘X2’, iar dacă bate Dinamo, se va bate la titlu”, a adăugat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Ce cote au pe DON.ro pronosticurile lui Dumitru Dragomir

  • România – Austria: „2 solist” – cota 2.00.
  • Dinamo – Rapid: „X2” – cota 1.40

