Profeția lui Mitică Dragomir pentru viitorul apropiat. “Nu în 2025 va fi jale, pentru că Trump mai bagă 200 de miliarde”

Cel care a deschis acest subiect sensibil a fost Horia Ivanovici, cel care a anunțat că are informații că 2025 va fi un an foarte greu din punct de vedere economic pentru țara noastră. Cu toate acestea, Mitică Dragomir are încredere că Donald Trump va salva situația.

Profeția lui Mitică Dragomir pentru viitorul apropiat

Cum? Președintele american se va asigura că cel puțin 200 de miliarde de dolari vor ajunge în economia Europei, pentru a preveni criza. Desigur, în realitate această sumă ar putea să fie mult prea puțin pentru a opri dezastrul ce poate urma.

ADVERTISEMENT

”Pun un pariu cu tine, jale va fi la anul, economic”, a explicat Horia Ivanovici. ”Hai facem pariu pe o ladă de apă minerală”, a replicat Mitică Dragomir, în direct la MAX PROFEȚIILE lui Mitică. ”Pariu, mergem la un meci în UCL, cine pierde plătește. Bile de avion, de meci, restaurant, două zile. Milano – AC Milan – Real Madrid”, a continuat Horia Ivanovici.

Mitică Dragomir e conștient că omenirea va cunoaște o nouă criză, poate mai mare decât cea din 2007, însă e puțin probabil ca aceasta să fie în 2025. ”Nu la anul va fi, nu. Pentru că Trump nu începe domnia să zic așa, cu asemenea secetă de finanțe cum spui tu.

ADVERTISEMENT

Păi dacă a dat Ucrainei peste 200 de miliarde până acum, crezi că nu mai bagă în toată omenirea 200 de miliarde? Cu 200 de miliarde nu mai cade nimic”, a completat Dragomir, sigur pe ceea ce spune.

Mitică Dragomir nu crede în criza care va lovi România în 2025

au venit de la Bruxelles indicații, va fi fără milă, nu mai sunt bani. Nu se mai poate continua așa, cu bugetarii, cu toată risipa”, a replicat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Optimist, Dumitru Dragomir s-a gândit la scenariul în care Guvernul ar da afară 300.000 de bugetari, însă la o simplă socoteală economiile nu ar fi semnificative. ”Horia, peste noapte dă afară 300.000 de bugetari, își revine țara înfloritoare iar.

înmulțit cu 1000 de euro. Șurubul se strânge, nu că va fi jale, nu a fost jale în 2008, când a distrus tot”, a încercat să rămână optimist Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

”Va tăia tot. Cică taie tot, inclusiv fotbalul, concerte. Va fi jale, jale. Nu mai sunt bani, nea Mitică. Va fi mai rău ca în 2007. Bogații tot bogați, săracii mai săraci”, a explicat Horia Ivanovici. Omenirea a fost lovită de o criză mare ultima oară în 2007 – 2008.

Profeția lui Mitică Dragomir pentru viitorul apropiat. "Nu în 2025 va fi jale, pentru că Trump mai bagă 200 de miliarde"