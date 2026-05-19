Profeția șoc a lui Mitică Dragomir la barajele FCSB cu Botoșani și Dinamo!

Mitică Dragomir a vorbit fără ocolișuri despre FCSB. Ce profeții a făcut „Oracolul din Bălcești” pentru barajele de Conference League și ce sfaturi i-a dat lui Gigi Becali în direct.
Mihai Dragomir
19.05.2026 | 09:30
Profeția lui Dumitru Dragomir pentru barajele de Conference League. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
România va mai trimite o echipă în preliminariile Conference League în urma barajelor. FCSB și FC Botoșani se duelează în semifinală, iar câștigătoarea o va întâlni apoi pe Dinamo. Dumitru Dragomir a spus ce se va întâmpla cu echipa lui Gigi Becali, cel căruia i-a oferit sfaturi importante în direct despre cum trebuie să abordeze sezonul viitor.

Dumitru Dragomir a spus ce o să facă FCSB în barajele cu FC Botoșani și Dinamo

Primul baraj pentru Conference League se va disputa între FCSB și FC Botoșani. Dumitru Dragomir este convins că bucureștenii vor trece fără probleme, însă nu îi vede la fel de bine în perspectiva duelului final cu rivala Dinamo. „Dacă mai erau două etape, FCSB pierdea locul de baraj. Nici Botoșani nu are echipă, chiar dacă are antrenor bun.

FCSB câștigă cu Botoșani, e meci de 1 solist. La Dinamo – FCSB aș pune 1… FCSB nu a făcut niciun joc bun acum. Gigi o să aducă jucători la anul. Am auzit pe mai mulți că Gigi bagă bani și aduce… Are bani destui”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Sfaturile lui Dumitru Dragomir pentru Gigi Becali. Prima măsură pe care trebuie să o ia patronul FCSB neapărat

Ulterior, Dumitru Dragomir l-a sfătuit pe Gigi Becali să îl readucă la echipă pe Thomas Neubert, preparatorul fizic care a oferit un interviu amplu în exclusivitate pentru FANATIK după ce a părăsit FCSB. De asemenea, Mitică a spus că patronul „roș-albaștrilor” ar face bine să îl lase pe Octavian Popescu să plece, pentru binele carierei sale. „Gigi nu a ascultat de MM Stoica. Sau a ascultat de alții… Selecția la FCSB și ghinioanele, că au avut accidentați, nu au fost pe măsura… Slabă FCSB, slăbuță.

Să îl ia înapoi pe preparatorul fizic german, pe Neubert. Să îl ia repede până nu îl ia Rapid sau altă echipă. Gigi nu prea mai are lot de primele 5 locuri. Nu are lot de play-off. Dacă îl aduce pe Florinel Coman înapoi, atunci să îi dea drumul lui Octavian Popescu, că îl distruge. Este jucător de echipa națională”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

  • 600.000 de euro este cota actuală a lui Octavian Popescu
  • 4 contribuții a avut fotbalistul în acest sezon la FCSB
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
