Profeția șoc a lui Mitică Dragomir la barajele FCSB cu Botoșani și Dinamo!

România va mai trimite o echipă în preliminariile Conference League în urma barajelor. FCSB și FC Botoșani se duelează în semifinală, iar câștigătoarea o va întâlni apoi pe Dinamo. Dumitru Dragomir a spus ce se va întâmpla cu echipa lui Gigi Becali, cel căruia i-a oferit sfaturi importante în direct despre cum trebuie să abordeze sezonul viitor.

Dumitru Dragomir este convins că bucureștenii vor trece fără probleme, însă nu îi vede la fel de bine în perspectiva duelului final cu rivala Dinamo. „Dacă mai erau două etape, FCSB pierdea locul de baraj. Nici Botoșani nu are echipă, chiar dacă are antrenor bun.

FCSB câștigă cu Botoșani, e meci de 1 solist. La Dinamo – FCSB aș pune 1… FCSB nu a făcut niciun joc bun acum. Gigi o să aducă jucători la anul. Am auzit pe mai mulți că Gigi bagă bani și aduce… Are bani destui”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Ulterior, Dumitru Dragomir l-a sfătuit pe Gigi Becali să îl readucă la echipă pe De asemenea, Mitică a spus că patronul „roș-albaștrilor” ar face bine să îl lase pe Octavian Popescu să plece, pentru binele carierei sale. „Gigi nu a ascultat de MM Stoica. Sau a ascultat de alții… Selecția la FCSB și ghinioanele, că au avut accidentați, nu au fost pe măsura… Slabă FCSB, slăbuță.

Să îl ia înapoi pe preparatorul fizic german, pe Neubert. Să îl ia repede până nu îl ia Rapid sau altă echipă. Gigi nu prea mai are lot de primele 5 locuri. Nu are lot de play-off. , atunci să îi dea drumul lui Octavian Popescu, că îl distruge. Este jucător de echipa națională”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

