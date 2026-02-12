Sport

Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv

Dumitru Dragomir a lansat o nouă profeție fabuloasă. Cine este jucătorul pe care îl vede următorul mare portar al echipei naționale a României.
Mihai Dragomir
12.02.2026 | 12:45
Profetia uluitoare a lui Mitica Dragomir E trasnet El va fi viitorul portar al echipei nationale Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a spus cine va fi noul titular din poarta echipei naționale. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a văzut cei mai talentați jucători din fotbalul românesc și s-a convins. Cine este cel pe care îl vede următorul mare portar al naționalei în viitorul apropiat și ce crede despre el.

Dumitru Dragomir a anunțat că Matei Popa va fi următorul portar al echipei naționale. „Va fi mare de tot!”

Fotbalul românesc continuă să dea tineri tot mai talentați și cu perspective mari în ceea ce privește viitorul lor în acest sport. Dumitru Dragomir a pus ochii pe un nou jucător care face senzație la echipa lui.

ADVERTISEMENT

Mai exact, fostul șef LPF l-a lăudat public pe tânărul Matei Popa, marea surpriză de 18 ani din poarta celor de la FCSB. Dragomir a spus că fiul fostului internațional român, Marius Popa, va ajunge să apere în viitorul apropiat buturile echipei naționale.

„Extraordinar. Puștiul va fi mare de tot. Când l-am văzut la plonjonul ăla, când a scos aproape de vinclu… Și ce curajos este, cum se aruncă… Ajunge portar mare și mai crește, la 18 ani, cel puțin 2-3 centimetri. Se face de peste 1,9 metri. Tatică-su ar trebui să lucreze cu el la jocul cu piciorul cu mingea.

ADVERTISEMENT
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian...
Digi24.ro
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare

Ajunge portar mare de tot. Dacă joacă, în 3 ani de zile va fi portarul echipei naționale. Depinde și cât de cuminte este și dacă îi place să facă suplimentar, dacă are grijă de viața lui, de medicamentație”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digisport.ro
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn

Dumitru Dragomir a spus ce trebuie să facă Gigi Becali cu Ștefan Târnovanu

Ulterior, Dumitru Dragomir a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, portarul titular înainte care a stat pe bancă la ultimele jocuri ale FCSB-ului. „Corleone” crede că Gigi Becali trebuie să îl lase să plece pentru a nu-i compromite cariera: „În situația asta, Gigi, ca să nu îl nenorocească pe Târnovanu, ar trebui să îi dea drumul să plece!”, a mai spus Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

  • 4,5 milioane de euro valorează Ștefan Târnovanu 
  • 46 de goluri a încasat Târnovanu în acest sezon în toate competițiile
Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în antrenorat: „Mă simt bine!”
Fanatik
Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în antrenorat: „Mă simt bine!”
Cine arbitrează U Craiova – FCSB în Cupa României Betano! I-a scos din...
Fanatik
Cine arbitrează U Craiova – FCSB în Cupa României Betano! I-a scos din minți pe jucători, iar Gigi Becali a vrut să se retragă din cauza lui
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
Fanatik
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă...
iamsport.ro
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă la meciul cu Turcia. Gică Hagi ar fi refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!