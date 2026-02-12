Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a văzut cei mai talentați jucători din fotbalul românesc și s-a convins. Cine este cel pe care îl vede următorul mare portar al naționalei în viitorul apropiat și ce crede despre el.

Dumitru Dragomir a anunțat că Matei Popa va fi următorul portar al echipei naționale. „Va fi mare de tot!”

Fotbalul românesc continuă să dea tineri tot mai talentați și cu perspective mari în ceea ce privește viitorul lor în acest sport. Dumitru Dragomir a pus ochii pe un nou jucător care face senzație la echipa lui.

Mai exact, fostul șef LPF l-a lăudat public pe tânărul Matei Popa, . Dragomir a spus că fiul fostului internațional român, Marius Popa, va ajunge să apere în viitorul apropiat buturile echipei naționale.

„Extraordinar. Puștiul va fi mare de tot. Când l-am văzut la plonjonul ăla, când a scos aproape de vinclu… Și ce curajos este, cum se aruncă… Ajunge portar mare și mai crește, la 18 ani, cel puțin 2-3 centimetri. Se face de peste 1,9 metri. Tatică-su ar trebui să lucreze cu el la jocul cu piciorul cu mingea.

Ajunge portar mare de tot. Dacă joacă, în 3 ani de zile va fi portarul echipei naționale. Depinde și cât de cuminte este și dacă îi place să facă suplimentar, dacă are grijă de viața lui, de medicamentație”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir a spus ce trebuie să facă Gigi Becali cu Ștefan Târnovanu

Ulterior, Dumitru Dragomir a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, portarul titular înainte care „Corleone” crede că Gigi Becali trebuie să îl lase să plece pentru a nu-i compromite cariera: „În situația asta, Gigi, ca să nu îl nenorocească pe Târnovanu, ar trebui să îi dea drumul să plece!”, a mai spus Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.