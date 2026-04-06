Profeție cutremurătoare! Ce spunea Mircea Lucescu la 26 de ani despre moarte

Mircea Lucescu (80 de ani) trece în continuare prin momente extrem de delicate. Fostul selecționer se află internat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă de la Spitalul Universitar din București după ce starea sa medicală s-a agravat semnificativ în ultimele două zile. Despre „Il Luce” s-a spus în ultima perioadă că a ajuns în această situație după ce a insistat să conducă naționala României la acel baraj de la Istanbul cu Turcia.

Ce spunea Mircea Lucescu despre moarte când avea doar 26 de ani

În acest context, a fost adusă în atenția opiniei publice o declarație făcută de marele antrenor în anul 1971, când avea doar 26 de ani, care se dovedește acum a avea chiar valoare profetică în mare măsură. „O să vă dau ceva tare de tot. Un citat predestinat al lui Mircea Lucescu. O să vă cutremure. Un interviu în 1971 al lui Mircea Lucescu în revista ‘Familia’. Credeți-mă, o să vă cutremure, ține-te bine de scaun. Un citat cu o valoare de profeție al lui Mircea Lucescu. Spune așa. Repet, 1971, revista ‘Familia’. Este cutremurător.

Îl întreabă cine îl intervievează (n.r. Liviu Tudor Samuilă, tatăl jurnalistului Silviu Tudor Samuilă, de la Prima Sport): ‘Dar gloria îți place, Mircea Lucescu?’. Și el răspunde: ‘Îți răspund printr-un citat din Pascal: Plăcerea gloriei este atât de mare, încât de orice lucru ai alătura-o, chiar și de moarte, ai iubi-o!’. Deci s-a ridicat părul pe mine. Mi se pare incredibil. Este un citat profetic peste ani. Fix ce i s-a întâmplat, cutremurător. E un citat al destinului pentru Mircea Lucescu”, a transmis Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a prevăzut Mircea Lucescu în 1988 exact ce se întâmplă în prezent în fotbalul mondial

Cu această ocazie, Marius Mitran și Dănuț Lupu, prezenți în studio, au adus în discuție faptul că a fost întotdeauna extrem de interesat de latura culturală a vieții, chestiune care l-a făcut, printre altele, să devină o personalitate aparte în peisajul fotbalului românesc în tot acest timp. „Nea Mircea a avut și un defect extraordinar de mare, între ghilimele, citea și foarte multe cărți. Citea foarte mult. La 32 de ani vorbea șapte limbi. I-a și plăcut foarte mult. De aia nea Mircea a făcut parte dintr-o categorie de antrenori cărora le-au plăcut jucătorii tehnici”, a spus fostul jucător al lui Mircea Lucescu.

Iar cunoscutul jurnalist a povestit un episod menit să arate că a fost chiar un vizionar în ceea ce privește ce se întâmplă inclusiv în prezent în fotbalul mondial: „Îți spun eu cine a făcut interviul, tatăl lui Silviu Tudor Samuilă. Atenție, avea 26 de ani acolo (n.r. Când a spus chestiunea respectivă vizavi de glorie și moarte). E un copil când spune treaba asta, e un student. Într-un filmuleț pe care l-am dat de curând la, în 1988, îl ia o mașină de pe trotuarul aeroportului din Milano și intră și începe să vorbească cu reporterii italieni. Cineva e la volan, el e în dreapta, reporterii sunt în spate cu camera, vorbește în italiană. După care ajunge la stadion, vorbește în franceză, după care în engleză cu cineva, după vorbește cu Vava Cheran, care era acolo, evident în română. După care trece iar la italiană. Și suntem în ’88, o țară închisă.

Are o ușurință teribilă, nu că vorbea. Și acolo teoretizează fotbalul viitorului. Spune la un moment dat: Fotbalul va fi așa: dacă vom urmări să avem rezultate, nu vom mai atrage lumea la stadion, pentru că vom juca urât ca să le obținem. Dacă vom juca frumos, am putea să le obținem, dar cu siguranță vom aduce lumea la stadion”.

