Profeție sumbră pentru echipele din SuperLiga: „Cel puțin 2-3 ani, FCSB nu va avea probleme în campionatul românesc!”

Dănuț Lupu a avut, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, o profeție sumbră pentru echipele din SuperLiga României .

Fostul mare mijlocaș de la Dinamo și Rapid a anticipat că în următorii doi, trei ani nicio grupare din țara noastră nu va putea să concureze cu șanse reale împotriva formației finanțate de Gigi Becali.

„Lotul de acum e mult mai slab față de lotul pe care îl avea CFR Cluj acum 2, 3 ani. Au mai și îmbătrânit puțin dinozaurii dintre ei. Eu îmi doresc ca toate echipele care joacă în Europa din România să obțină cât mai multe puncte. Este un lucru benefic pentru fotbalul românesc. Și pentru CFR, și pentru ‘U’ Cluj, și pentru Craiova.

Chiar îmi doresc ca și FCSB să intre în grupe, cu toate că nu sunt stelist. Îmi doresc ca la anul și Dinamo, și Rapid să poată să joace în Europa. Nu mă impresionează CFR cu actualul lot. Față de acum 2, 3 ani spun că au un lot mult mai slăbuț, când mergeau în Europa și aduceau puncte pentru România.

Argumentele din spatele profeției lui Dănuț Lupu

Nu văd ce echipă la anul să le facă probleme celor de la FCSB. FCSB are echipa pe care o are. N-a pierdut niciun meci. Are aproape 25, 30 de meciuri în plus față de celelalte echipe și totuși se întăresc. Eu cred că cel puțin 2, 3 ani, FCSB nu va avea probleme în campionatul românesc!

Nu cred că există și nu cred că altă echipă are puterea de a se lupta cu Gigi la toate capitolele. A strâns foarte mulți jucători. Majoritatea dintre ei sunt tineri, nu sunt bătrâni. Mi-e greu să cred că va putea cineva să îi împiedice la anul și peste 2, 3 ani”, a declarat Dănuț Lupu, .

„Eu cred că singura echipă care la anul poate să ajungă să se bată la campionat cu FCSB tot CFR Cluj este. CFR dacă își acoperă lotul cu 3, 4 jucători importanți au un lot bun, foarte bun. Adică 3,4 titulari să facă diferența”, a adăugat Adi Ilie.

