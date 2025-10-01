Pariuri sportive

Profeție uluitoare a lui Don Mitică la FCSB – Craiova. Ce pronosticuri dă la meciurile celor două rivale în cupele europene

Mitică Dragomir a analizat meciurile din perioada următoare și a venit cu o serie de profeții interesante. Cine câștigă duelurile din următoarea etapă de Superliga.
FANATIK
01.10.2025 | 20:54
Profeție uluitoare a lui Don Mitică la FCSB - Craiova. Ce pronosticuri dă la meciurile celor două rivale în cupele europene

S-a mai scurs o etapă din Superliga României, însă noi meciuri de foc vin la orizont. Mitică Dragomir, „oracolul din Bălcești”, a oferit o serie de profeții interesante pentru duelurile echipelor românești în cupele europene și a vorbit și despre confruntările din campionat.

Mitică Dragomir, încredere totală în FCSB și Universitatea Craiova

Se anunță o săptămână de foc pentru fotbalul românesc. Joi seară, Universitatea Craiova și FCSB vor juca în cupele europene și e nevoie de rezultate pozitive pentru a crește coeficientul de țară.

Imediat după ce duelurile din Europa League și Conference League se încheie, începe o nouă etapă în Superliga României, iar situația din clasament pare mai echilibrată ca niciodată. În weekend vom avea un meci mare între FCSB, campioana en-titre, și Universitatea Craiova, echipa aflată pe primul loc.

Pronosticurile lui Don Mitică. Profeție interesantă pentru FCSB – Universitatea Craiova

Mitică Dragomir a analizat fiecare meci în parte și a venit cu o serie de profeții. El e de părere că echipele din România nu vor dezamăgi în cupele europene și crede că Universitatea Craiova nu va pleca învinsă din derby-ul cu FCSB din weekend.

„(N.r. FCSB – YB Berna) 1X. Da, 1X.

(N.r Rakov – Craiova): Eu zic că nu pierde Craiova. X2 zic.

(N.r Unirea Slobozia – Dinamo): 2 solist.

(N.r FC Argeș – Petrolul): 1. Tot Argeșul, de la primar până la Caio, e de nota 9. E bun de tot Caio. Și la FCSB titular joacă. E de 5 milioane. 4-5 milioane face. E jucător bun de tot. E titular la toate echipele din țară. E conducător Dani Coman.

(N.r Rapid – Farul): 1 solist. Da, bate Rapidul.

(N.r CFR – Hermannstadt): 1 solist.

(N.r FCSB – Universitatea Craiova): X2, zic. Da. Am spus ce gândesc eu. Eu trebuie să gândesc ca Gigi? Eu zic X2.”

