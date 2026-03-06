News

Profețiile apocaliptice ale lui Mitică Dragomir: „Prețul gazelor se va dubla! Crește și curentul, plus locuințele”. Exclusiv

Conflictul din Orientul Mijlociu împinge în sus costurile energiei la nivel global, iar Mitică Dragomir anticipează scumpiri importante la gaze, carburanți și locuințe în România.
Daniel Spătaru
06.03.2026 | 21:00
Mitică Dragomir anticipează o dublare a preţului la gaze în următoarele luni, în România Foto: colaj Fanatik
Conflictul din Orientul Mijlociu ameninţă să influenţeze drastic evoluţia preţurilor la nivel global, iar în România se resimt deja primele creşteri la pompă. La şase zile de la startul ostilităţilor costul pentru plinul unui rezervor de motorină a crescut deja cu 16 lei.

Dragomir: „În criza asta, dacă mă prindea şi cu împrumuturi mă curăţau”

Dumitru Dragomir anticipează o creştere explozivă a preţului gazelor, care chiar s-ar putea dubla. „Preţul la gaze va creşte cu 100% în următoarele două luni. Păi cu 40% s-a scumpit în ultimele două luni”, a spus „Oracolul de la Bălceşti” la podcastul „Profeţiile lui Mitică”. La nivel global, prețul petrolului Brent a crescut cu 10-13%, ajungând la aproximativ 80-82 de dolari pe baril în primele zile ale conflictului din Iran, față de aproximativ 70 de dolari cât era înainte.

În România, guvernul a adoptat joi o ordonanță de urgență prin care prețul la gaze pentru consumatorii casnici va rămâne stabil timp de un an, până în aprilie 2027, indiferent de fluctuațiile internaționale. Totuşi, firmele şi consumatorii industriali rămân vulnerabili la creşterile de pe piaţă, iar într-un final scumpirile ar putea să se răsfrângă totuşi asupra populaţiei. Gazul natural și energia electrică se reflectă în prețul alimentelor prin trei canale esențiale: procesarea industrială, transportul și depozitarea, și inputurile agricole. Când unul dintre aceste canale este afectat, efectul se multiplică pe întreg lanțul de producție, iar asta s-ar resimţi în preţul de la raft al alimentelor şi altor produse.

„Mulţumesc lui Dumnezeu că m-a prins fără datorii, fără împrumuturi bancare. În criza asta, dacă mă prindea şi cu împrumuturi mă curăţau! Sau cu bloc la roşu şi cu împrumut bancar…”, a mai afirmat Mitică Dragomir, care însă nu va pune stop propriilor proiectele imobiliare, ci doar le va ajusta. Astfel, va continua să construiscă cartierul mic pe care îl are în plan, iar pentru investiţia mai mare are în vedere asocierea cu un alt constructor.

Dumitru Dragomir spune că nu există în lume ţară mai sigură decât România

Spre deosebire de Dubai, unde piaţa imobiliară riscă să se prăbuşească din cauza atacurilor iraniene şi a proximităţii războiului, fostul şef al LPF prevede o creştere a preţurilor la imobiliare în ţara noastră.

„În România locuinţele se scumpesc. Unde e ţară mai sigură ca asta? Cea mai ieftină ţară la locuinţe, peste Albania, este România. Nu există altă ţară mai ieftină la locuinţe, decât România.

Ştii cât costă în Dubai un apartament de 200 de metri pătraţi, într-o zonă grozavă? 10-15 milioane de euro. La Monaco ştii cât costă un apartament de 200 de metri pătraţi? 40-50 de milioane de dolari”,  a mai dezvăluit Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

