Sport

Profețiile lui DON Mitică, luni, 1 septembrie, ora 13:30. Cristi Coste și Dumitru Dragomir, ediție de top despre cele mai tari evenimente din România

Cristi Coste și Mitică Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga și cupele europene, dar și ultimele evenimente tari din România, luni, 1 septembrie, ora 13:30.
FANATIK
31.08.2025 | 18:15
Profetiile lui DON Mitica luni 1 septembrie ora 1330 Cristi Coste si Dumitru Dragomir editie de top despre cele mai tari evenimente din Romania
EXCLUSIV FANATIK
Profețiile lui Don Mitică, luni, 1 septembrie, ora 13:30. Cristi Coste și Dumitru Dragomir promit spectacol cu analiza celor mai tari evenimente din România. Foto: colaj Fanatik.

Cristi Coste și Dumitru Dragomir revin cu o nouă ediție de top a podcastului „Profețiile lui Don Mitică”, unul dintre cele mai apreciate show-uri din media românească. Luni, 1 septembrie, de la ora 13:30, ei vor dezbate meciurile tari din etapa a 8-a a noului sezon din SuperLiga, meciurile echipelor românești din cupele europene, dar și evenimentele care „ard” din România.

ADVERTISEMENT

„Profețiile lui DON Mitică”, luni, 1 septembrie, de la ora 13:30. Cristi și Dumitru Dragomir, show de zile mari

Pregătiți-vă de ediția cu numărul 8 din noul sezon al emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”. Unul dintre cele mai de succes proiecte marca FANATIK, va avea loc luni, 1 septembrie, de la ora 13:30. Cristi Coste și Dumitru Dragomir vor analiza cele mai importante meciuri din cea de-a 8-a etapă din SuperLiga, a cărei partidă vedetă este CFR Cluj – FCSB, dar și cele noi evenimente din România.

„Oracolul de la Bălcești”, care s-a întâlnit recent cu Marian Ceaușescu, va pune lupa și pe ceea ce urmează pentru echipele românești din cupele europene. FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat pe tabloul principal din Europa League, respectiv Conference League. Totodată, Dumitru Dragomir va aborda și eliminarea lui CFR Cluj din competițiile europene.

ADVERTISEMENT

Una peste alta, „Corleone” va face show și în această nouă ediție a celui mai bun podcast din 2024, „Profețiile lui Don Mitică”, așa cum a făcut la fiecare emisiune, iar Cristi Coste îl va provoca, ca de obicei, cu cele mai tari întrebări.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui DON Mitică” pe FANATIK.RO

Emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” poate fi urmărită de oriunde – de pe telefon, televizor sau tabletă, pe site-ul FANATIK.RO. Cu un simplu click pe fereastra special dedicată, situată în partea superioară a paginii, veți intra direct în dialogul captivant dintre Cristo Coste și Dumitru Dragomir. Transmisiunea de pe site-ul FANATIK va fi impecabilă, oferind o experiență de vizionare fără cusur.

ADVERTISEMENT
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e...
Digi24.ro
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului

Podcastul va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 1 septembrie, de la ora 13:30, iar miercuri, de la ora 10:30, premiera episodului va putea fi urmărită și pe canalul de YouTube FANATIK. Ca să fii primul care află tot, apasă butonul de LIKE și abonează-te – emisiunea va fi disponibilă și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici!

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe”...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener

Acest show de top este susținut de DON.RO, numărul 1 în domeniul jocurilor de noroc din România, partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.

CFR Cluj – FCSB, Live Video în etapa 8 din SuperLiga. Se anunță...
Fanatik
CFR Cluj – FCSB, Live Video în etapa 8 din SuperLiga. Se anunță un derby incendiar. Cum arată echipa roș-albaștrilor
Universitatea Craiova, absențe importante cu FC Botoșani! Motivul pentru care 3 dintre jucătorii...
Fanatik
Universitatea Craiova, absențe importante cu FC Botoșani! Motivul pentru care 3 dintre jucătorii lui Rădoi nu au făcut deplasarea. Exclusiv
Top fotbaliști care și-au înșelat soțiile și iubitele, dar au rămas împreună. Unele...
Fanatik
Top fotbaliști care și-au înșelat soțiile și iubitele, dar au rămas împreună. Unele aventuri nu au fost uitate nici acum
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Robert Niță l-a DEMOLAT pe membrul Generației de Aur: 'Floricica Dansatoarea de pe...
iamsport.ro
Robert Niță l-a DEMOLAT pe membrul Generației de Aur: 'Floricica Dansatoarea de pe TikTok e veselă că are un contracandidat! Unii la școală, alții la fără frecvență'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!