Profețiile lui DON Mitică, luni, 11 august, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de foc despre cele mai tari evenimente din România

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir revin o nouă ediție incendiară a podcastului „Profețiile lui Don Mitică”, unul dintre cele mai apreciate show-uri din media românească. Luni, 11 august, de la ora 13:30, ei vor dezbate meciurile tari din etapa a 5-a a noului sezon din SuperLiga, dar și evenimentele care „ard” din România.

Ediția cu numărul 5 din noul sezon al emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”, unul dintre cele mai de succes proiecte marca FANATIK, va avea loc luni, 11 august, de la ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza cele mai importante meciuri din cea de-a 5-a etapă din SuperLiga, , dar și cele noi evenimente din România, cum ar fi

„Oracolul de la Bălcești” va pune lupa și pe ceea ce urmează pentru echipele românești din cupele europene. Joi, 14 august, FCSB și CFR Cluj joacă meciurile retur din Europa League, cu Drita, respectiv Braga, în timp ce Universitatea Craiova se deplasează la Trnava, pentru manșa secundă din Conference League.

Una peste alta, „Corleone” va face show și în această nouă ediție a celeui mai bun podcast din 2024, „Profețiile lui Don Mitică”, așa cum a făcut la fiecare emisiune, iar Horia Ivanovici îl va provoca, ca de obicei, cu întrebările potrivite.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui DON Mitică” pe FANATIK.RO

Emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” poate fi urmărită de oriunde – de pe telefon, televizor sau tabletă, pe site-ul . Cu un simplu click pe fereastra special dedicată, situată în partea superioară a paginii, veți intra direct în dialogul captivant dintre Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir. Transmisiunea de pe site-ul FANATIK va fi impecabilă, oferind o experiență de vizionare fără cusur.

Podcastul va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 11 august, de la ora 13:30, iar marți, de la ora 10:30, premiera episodului va putea fi urmărită și pe Ca să fii primul care află tot, apasă butonul de LIKE și abonează-te – emisiunea va fi disponibilă și pe

Acest show de top este susținut de DON.RO, numărul 1 în domeniul jocurilor de noroc din România, partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.