Profețiile lui DON Mitică, luni, 15 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top după Csikszereda – FCSB

Horia Ivanovici și Mitică Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga, dar și ultimele evenimente tari din România, luni, 15 septembrie, ora 13:30.
14.09.2025 | 18:00
Profețiile lui DON Mitică, ediție de top luni, 15 septembrie, de la ora 13:30. Sursă foto: Colaj Fanatik

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir revin cu o nouă ediție de top a podcastului „Profețiile lui Don Mitică”, unul dintre cele mai apreciate show-uri din media românească. Luni, 15 septembrie, de la ora 13:30, ei vor dezbate meciurile tari din etapa a 9-a a noului sezon din SuperLiga, dar și evenimentele care „ard” din România.

Pregătiți-vă de ediția cu numărul 10 din noul sezon al emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”. Unul dintre cele mai de succes proiecte marca FANATIK, va avea loc luni, 15 septembrie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza cele mai importante meciuri din cea de-a 9-a etapă din SuperLiga, a cărei partidă vedetă este Universitatea Craiova – Farul Constanța, dar și cele noi evenimente din România.

„Oracolul de la Bălcești” va pune lupa și pe duelul dintre Csikszereda – FCSB. Totodată, Dumitru Dragomir va aborda și egalul surpriză de la Metalogloubus – CFR Cluj, de la Clinceni.

Una peste alta, „Corleone” va face show și în această nouă ediție a celui mai bun podcast din 2024, „Profețiile lui Don Mitică”, așa cum a făcut la fiecare emisiune, iar Horia Ivanovici îl va provoca, ca de obicei, cu cele mai tari întrebări.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui DON Mitică” pe FANATIK.RO

Emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” poate fi urmărită de oriunde – de pe telefon, televizor sau tabletă, pe site-ul FANATIK.RO. Cu un simplu click pe fereastra special dedicată, situată în partea superioară a paginii, veți intra direct în dialogul captivant dintre Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir. Transmisiunea de pe site-ul FANATIK va fi impecabilă, oferind o experiență de vizionare fără cusur.

Podcastul va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 15 septembrie, de la ora 13:30, iar marți, de la ora 10:30, premiera episodului va putea fi urmărită și pe canalul de YouTube FANATIK. Ca să fii primul care află tot, apasă butonul de LIKE și abonează-te – emisiunea va fi disponibilă și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici!

Acest show de top este susținut de DON.RO, numărul 1 în domeniul jocurilor de noroc din România, partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.

