Sport

Profețiile lui DON Mitică, luni, 18 august, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top despre cele mai tari evenimente din România

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga și cupele europene, dar și ultimele evenimente tari din România, luni, 18 august, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”
FANATIK
17.08.2025 | 18:43
Profetiile lui DON Mitica luni 18 august ora 1330 Horia Ivanovici si Dumitru Dragomir editie de top despre cele mai tari evenimente din Romania
EXCLUSIV FANATIK
Profețiile lui DON Mitică, luni, 18 august, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de foc despre cele mai tari evenimente din România. FOTO: Fanatik

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir revin cu o nouă ediție de top a podcastului „Profețiile lui Don Mitică”, unul dintre cele mai apreciate show-uri din media românească. Luni, 18 august, de la ora 13:30, ei vor dezbate meciurile tari din etapa a 6-a a noului sezon din SuperLiga, meciurile echipelor românești din cupele europene, dar și evenimentele care „ard” din România.

„Profețiile lui DON Mitică”, luni, 18 august, de la ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, show de zile mari

Pregătiți-vă de ediția cu numărul 6 din noul sezon al emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”. Unul dintre cele mai de succes proiecte marca FANATIK, va avea loc luni, 18 august, de la ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza cele mai importante meciuri din cea de-a 6-a etapă din SuperLiga, a cărei partidă vedetă este Rapid – FCSB, dar și cele noi evenimente din România, cum ar fi anunțarea candidaturii lui Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei.

„Oracolul de la Bălcești” va pune lupa și pe ceea ce urmează pentru echipele românești din cupele europene. Joi, 21 august, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova se luptă în play-off pentru tablourile principale din cupele europene. Campioana României întâlnește Aberdeen, „feroviarii” joacă cu suedezii de la Hacken, iar oltenii se vor duela cu turcii de la Bașakșehir.

Una peste alta, „Corleone” va face show și în această nouă ediție a celui mai bun podcast din 2024, „Profețiile lui Don Mitică”, așa cum a făcut la fiecare emisiune, iar Horia Ivanovici îl va provoca, ca de obicei, cu cele mai tari întrebări.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui DON Mitică” pe FANATIK.RO

Emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” poate fi urmărită de oriunde – de pe telefon, televizor sau tabletă, pe site-ul FANATIK.RO. Cu un simplu click pe fereastra special dedicată, situată în partea superioară a paginii, veți intra direct în dialogul captivant dintre Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir. Transmisiunea de pe site-ul FANATIK va fi impecabilă, oferind o experiență de vizionare fără cusur.

Podcastul va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 18 august, de la ora 13:30, iar marți, de la ora 10:30, premiera episodului va putea fi urmărită și pe canalul de YouTube FANATIK. Ca să fii primul care află tot, apasă butonul de LIKE și abonează-te – emisiunea va fi disponibilă și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici!

Acest show de top este susținut de DON.RO, numărul 1 în domeniul jocurilor de noroc din România, partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.

