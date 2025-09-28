Sport

Profețiile lui DON Mitică, luni, 29 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din sport

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, luni, 29 septembrie, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.
28.09.2025 | 18:45
Profețiile lui DON Mitică, emisiunea care a cucerit publicul din România, revine cu o nouă ediție specială luni, 29 septembrie, de la ora 13:30. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, va intra într-un dialog de senzație cu Horia Ivanovici.

Profețiile lui DON Mitică, luni, 29 septembrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir fac show!

Cei doi v-au obișnuit deja cu un spectacol de aproximativ o oră, cu discuții captivante despre fotbalul românesc și nu numai. Horia Ivanovici îl va provoca, în stilul său caracteristic, pe Mitică Dragomir, care va răspunde la orice întrebare.

Dumitru Dragomir și Horia Ivanovici vor analiza meciurile din ultima etapă a Superligii României și vor vorbi despre Universitatea Craiova, Rapid sau Dinamo, formațiile din fruntea clasamentului, dar și despre CFR Cluj și FCSB, echipe care au parte de un sezon complicat.

Cu siguranță, Mitică Dragomir și Horia Ivanovici vor discuta și despre cupele europene. FCSB și Universitatea Craiova vor juca joi seara în Europa League și Conference League, iar partidele se anunță complicate pentru formațiile din România.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui DON Mitică” pe FANATIK.RO

Nu contează unde ești – acasă, pe drum sau la birou – „Profețiile lui DON Mitică” vin direct la tine. Deschizi FANATIK.RO, apeși pe fereastra din partea de sus a paginii și ești deja în mijlocul poveștii. Mitică Dragomir și Horia Ivanovici te așteaptă cu discuții spumoase, iar transmisiunea impecabilă îți garantează că nu vei pierde nicio replică

Podcastul te așteaptă live și în exclusivitate pe FANATIK.RO, luni, 29 septembrie, de la ora 13:30. Dacă ratezi transmisiunea, nu-i problemă. Miercuri, de la 10:30, premiera episodului ajunge și pe canalul de YouTube FANATIK.

Show-ul poartă semnătura DON.RO – liderul industriei jocurilor de noroc din România și partener de încredere al acestei producții. Cu sprijinul lor, fiecare ediție aduce pe ecran subiectele care aprind opinia publică, de la actualitatea românească până la marile povești din sport.

