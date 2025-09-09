Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 10 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top după Cipru – România

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir revin cu o nouă ediție de top a podcastului „Profețiile lui Don Mitică”, unul dintre cele mai apreciate show-uri din media românească. Miercuri, 10 septembrie, de la ora 13:30, ei vor dezbate meciurile echipei naționale cu Canada și Cipru, dar și evenimentele care „ard” din România.

ADVERTISEMENT

„Profețiile lui DON Mitică”, miercuri, 10 septembrie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, show de zile mari

Pregătiți-vă de ediția cu numărul 9 din noul sezon al emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”. Unul dintre cele mai de succes proiecte marca FANATIK, va avea loc miercuri, 10 septembrie, de la ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile echipei naționale, dar și cele noi evenimente din România.

, dar și Lotul convocat de Mircea Lucescu va fi evaluat, dar și jucătorii care s-au remarcat vor fi scoși în evidență.

ADVERTISEMENT

Una peste alta, „Corleone” va face show și în această nouă ediție a celui mai bun podcast din 2024, „Profețiile lui Don Mitică”, așa cum a făcut la fiecare emisiune, iar Horia Ivanovici îl va provoca, ca de obicei, cu cele mai tari întrebări.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui DON Mitică” pe FANATIK.RO

Emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” poate fi urmărită de oriunde – de pe telefon, televizor sau tabletă, pe site-ul . Cu un simplu click pe fereastra special dedicată, situată în partea superioară a paginii, veți intra direct în dialogul captivant dintre Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir. Transmisiunea de pe site-ul FANATIK va fi impecabilă, oferind o experiență de vizionare fără cusur.

ADVERTISEMENT

Podcastul va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO, miercuri, 10 septembrie, de la ora 13:30, iar joi, de la ora 10:30, premiera episodului va putea fi urmărită și pe canalul de . Ca să fii primul care află tot, apasă butonul de LIKE și abonează-te – emisiunea va fi disponibilă și pe pagina de !

ADVERTISEMENT

Acest show de top este susținut de DON.RO, numărul 1 în domeniul jocurilor de noroc din România, partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.