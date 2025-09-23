Sport

Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din România

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30, la „Profețiile lui DON Mitică”.
FANATIK
23.09.2025 | 17:56
Profetiile lui DON Mitica miercuri 24 septembrie ora 1030 Horia Ivanovici si Dumitru Dragomir editie speciala despre cele mai importante evenimente din Romania
SPECIAL FANATIK
Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de foc despre cele mai tari evenimente din România. FOTO: colaj Fanatik

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir pregătesc o nouă ediție incredibilă a podcastului „Profețiile lui DON Mitică”, unul dintre cele mai apreciate din România. Miercuri, 24 septembrie, de la ora 10:30, cei doi vor dezbate surprizele imense din etapa a 10-a a Superligii, dar și cele mai interesante evenimente din România.

ADVERTISEMENT

Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 24 septembrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir fac spectacol!

O nouă ediție spectaculoasă a emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”, unul dintre cele mai de succes proiecte marca FANATIK, va avea loc miercuri, 24 septembrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza rezultatele incredibile din runda a 10-a a Superligii, dar și cele mai tari noutăți din România.

A fost o etapă plină de surprize în prima ligă. Universitatea Craiova și Rapid au suferit primele eșecuri din acest sezon, fiind învinse de Oțelul Galați, respectiv Hermannstadt, Dinamo a remizat pe teren propriu cu Farul, iar FCSB și CFR Cluj și-au continuat seria nefastă. Campioana a cedat cu 1-3 la Botoșani, iar „feroviarii” au obținut doar un punct din meciul cu UTA (1-1).

ADVERTISEMENT

„Oracolul de la Bălcești” va vorbi și despre debutul FCSB-ului în faza ligii din Europa League. Campioana României va juca joi, de la ora 19:45, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Una peste alta, Dumitru Dragomir va face spectacol și în această nouă ediție a show-ului „Profețiile lui DON Mitică”, așa cum a făcut la fiecare emisiune, iar Horia Ivanovici îl va provoca, ca de obicei, cu întrebările potrivite.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui DON Mitică” pe FANATIK.RO

Emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” poate fi urmărită de oriunde – de pe telefon, televizor sau tabletă, pe site-ul FANATIK.RO. Cu un simplu click pe fereastra special dedicată, situată în partea superioară a paginii, veți intra direct în dialogul captivant dintre Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir. Transmisiunea de pe site-ul FANATIK va fi impecabilă, oferind o experiență de vizionare fără cusur.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Digi24.ro
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost

Podcastul va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO, miercuri, 24 septembrie, de la ora 10:30, iar în aceeași zi, de la ora 17:30, premiera episodului va putea fi urmărită și pe canalul de YouTube FANATIK. Ca să fii primul care află tot, apasă butonul de LIKE și abonează-te – emisiunea va fi disponibilă și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici!

ADVERTISEMENT
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a...
Digisport.ro
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”

Acest show de top este susținut de DON.RO, numărul 1 în domeniul jocurilor de noroc din România, partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.

Când revine Radu Drăgușin, aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu. Florin...
Fanatik
Când revine Radu Drăgușin, aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu. Florin Manea a făcut marele anunț
Vedeta lui Dinamo, la un pas de Rapid! Detalii de culise de la...
Fanatik
Vedeta lui Dinamo, la un pas de Rapid! Detalii de culise de la negocieri: ”Am vorbit personal cu el”
Imagini memorabile de la meciul cu cea mai mare audiență din România: „Oamenii...
Fanatik
Imagini memorabile de la meciul cu cea mai mare audiență din România: „Oamenii stăteau pe pistă, tușierul nu avea pe unde să alerge!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un patron din SuperLiga vrea să investească la Sportul Studențesc! Este foarte bogat,...
iamsport.ro
Un patron din SuperLiga vrea să investească la Sportul Studențesc! Este foarte bogat, dar are o problemă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!