Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din România

Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir pregătesc o nouă ediție incredibilă a podcastului „Profețiile lui DON Mitică”, unul dintre cele mai apreciate din România. Miercuri, 24 septembrie, de la ora 10:30, cei doi vor dezbate surprizele imense din etapa a 10-a a Superligii, dar și cele mai interesante evenimente din România.

O nouă ediție spectaculoasă a emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”, unul dintre cele mai de succes proiecte marca FANATIK, va avea loc miercuri, 24 septembrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza , dar și cele mai tari noutăți din România.

A fost o etapă plină de surprize în prima ligă. Universitatea Craiova și Rapid au suferit primele eșecuri din acest sezon, fiind învinse de Oțelul Galați, respectiv Hermannstadt, , iar FCSB și CFR Cluj și-au continuat seria nefastă. Campioana a cedat cu 1-3 la Botoșani, iar „feroviarii” au obținut doar un punct din meciul cu UTA (1-1).

„Oracolul de la Bălcești” va vorbi și despre debutul FCSB-ului în faza ligii din Europa League. Campioana României va juca joi, de la ora 19:45, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Una peste alta, Dumitru Dragomir va face spectacol și în această nouă ediție a show-ului „Profețiile lui DON Mitică”, așa cum a făcut la fiecare emisiune, iar Horia Ivanovici îl va provoca, ca de obicei, cu întrebările potrivite.

Cum puteți urmări show-ul „Profețiile lui DON Mitică” pe FANATIK.RO

Emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” poate fi urmărită de oriunde – de pe telefon, televizor sau tabletă, pe site-ul FANATIK.RO. Cu un simplu click pe fereastra special dedicată, situată în partea superioară a paginii, veți intra direct în dialogul captivant dintre Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir. Transmisiunea de pe site-ul FANATIK va fi impecabilă, oferind o experiență de vizionare fără cusur.

Podcastul va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO, miercuri, 24 septembrie, de la ora 10:30, iar în aceeași zi, de la ora 17:30, premiera episodului va putea fi urmărită și pe canalul de . Ca să fii primul care află tot, apasă butonul de LIKE și abonează-te – emisiunea va fi disponibilă și pe !

Acest show de top este susținut de DON.RO, numărul 1 în domeniul jocurilor de noroc din România, partener esențial în realizarea unei producții de calitate, axată pe cele mai fierbinți subiecte din actualitatea românească și din lumea sportului.