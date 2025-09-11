Pariuri sportive

Profețiile lui Don Mitică pentru etapa din week-end. Rezultate surprinzătoare la U Cluj – Rapid și Petrolul – Dinamo

FANATIK
11.09.2025 | 20:55
EXCLUSIV FANATIK
Care sunt profețiile lui Don Mitică pentru etapa a 9-a de campionat. Foto: colaj Fanatik

Deși este vorba despre un duel aparent destul de echilibrat, Dumitru Dragomir a exclus posibilitatea unui egal între echipele antrenate de Ioan Ovidiu Sabău și Costel Gâlcă.

Profețiile lui Don Mitică pentru următoarea etapă de campionat

De asemenea, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a mai mizat pe Dinamo în partida din deplasare cu Petrolul Ploiești, fiind vorba în principiu despre un teren pe care se câștigă totuși destul de greu.

Pe de altă parte, el i-a exclus pe „câini” din lupta pentru titlu în acest sezon și a apreciat că Universitatea Craiova este marea favorită la triumful final, cu amendamentul că pentru atingerea acestui deziderat este nevoie, în opinia sa, ca gruparea din Bănie să nu înceapă să fie măcinată din nou de tradiționalele „războaie” interne.

Nu în ultimul rând, Don Mitică a spus și că are anumite rezerve în ceea ce privește accederea campioanei FCSB în play-off în această stagiune. Pe de altă parte însă, tot el a opinat că, dacă acest lucru se va întâmpla în cele din urmă, atunci echipa patronată de Gigi Becali se va și lupta cu șanse mari pentru câștigarea campionatului.

Horia Ivanovici: Ia să te văd ce pui la DON. U Cluj – Rapid. Sabău contra Gâlcă
Mitică Dragomir: 12
Horia Ivanovici: UTA – FC Argeș, la Arad.
Mitică Dragomir: X2
Horia Ivanovici: Metaloglobus – CFR Cluj, aici în București.
Mitică Dragomir: 2
Horia Ivanovici: Universitatea Craiova – Farul
Mitică Dragomir: 1
Horia Ivanovici: Csikszereda – FCSB
Mitică Dragomir: 2
Horia Ivanovici: Petrolul – Dinamo, ultimul meci al rundei cu numărul 9
Mitică Dragomir: 2
Horia Ivanovici: Petrolul – Dinamo, 2 solist?
Mitică Dragomir: Da
Horia Ivanovici: Crezi că poate să facă o surpriză uriașă Dinamo, să ia titlul anul ăsta?
Mitică Dragomir: Nu. Nu au timp.
Horia Ivanovici: Și cine ia titlul? Craiova?

Mitică Dragomir: Craiova, detașat. Dacă nu încep să se certe între ei pe acolo. Da, detașat. Gigi (n.r. Becali) poate să vină până pe locul 3. Poate să vină și la titlu Gigi, pentru că se înjumătățesc punctele. Ei deocamdată să intre în play-off. Dacă nu intră în play-off? Dacă intră în play-off, se luptă la titlu. Fac pariu pe cât vrei.

Pronosticurile lui DON Mitică pentru meciurile din etapa a 9-a:

U Cluj – Rapid 12
UTA – FC Argeș X2
Metaloglobus – CFR Cluj 2
Universitatea Craiova – Farul 1
Csikszereda – FCSB 2
Petrolul – Dinamo 2

Bineînțeles că aceste pronosticuri au fost oferite de Mitică Dragomir în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Profețiile lui Don Mitică”, produs exclusiv FANATIK. 

Profețiile lui Don Mitică pentru meciurile din etapa a 9-a

