Profețiile lui Don Mitică pentru etapa din weekend. Ce pronostic a dat la Universitatea Craiova – Dinamo și FCSB – Oțelul

Dumitru Dragomir a oferit la Profețiile lui Don Mitică câteva pronosticuri pentru etapa din weekend și a surprins cu alegerea făcută la meciurile Universitatea Craiova - Dinamo și FCSB - Oțelul.
Mihai Dragomir
25.09.2025 | 21:08
Biletul lui DON Mitică pentru etapa din weekend. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Așa cum ne-a obișnuit, Dumitru Dragomir și-a oferit pronosticurile pentru meciurile din etapa a 11-a a SuperLigii. El a venit cu câteva surprize, cele mai notabile fiind în cazul meciurilor Universitatea Craiova – Dinamo și FCSB – Oțelul.

Mitică Dragomir, pronosticuri pentru o nouă etapă

După rezultatele total surprinzătoare din etapa a 10-a, campionatul României continuă cu o nouă rundă ce se va desfășura în intervalul 26-29 septembrie. Spectacolul este pregătit, iar microbiștii așteaptă cu nerăbdare să își vadă din nou favoriții pe teren.

În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii Profețiile lui Don Mitică, fostul președinte al LPF a oferit câteva ponturi pentru etapa ce se va desfășura în acest weekend, uimind prin ceea ce pariat că se va întâmpla la Universitatea Craiova – Dinamo și FCSB – Oțelul.

„Să nu mai facă schimbări și modificări la echipă!”

„(n.r. – Hermannstadt – FC Argeș) X!, (n.r. – Universitatea Craiova – Dinamo) 1 solist. Nu mi-a plăcut Craiova la Galați! (n.r. – Petrolul – Rapid) Îmi place Neagoe, dar pun 2 solist. (n.r. – Farul – Unirea Slobozia) 2! (n.r. – FCSB – Oțelul Galați) 1! Să nu mai facă schimbări și modificări la echipă.

Ce nu înțelege FCSB… să caute un jucător de mijlocul terenului care pasează. Singurii jucători sunt Tănase… și Octavian Popescu. Nu are niciun pasator. Iar pe linia de fund singurul fotbalist e Mihai Popescu, care știe jocul. Va fi 1 solist sigur! (n.r. U Cluj – CFR Cluj) X, merge un X!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

Pronosticurile lui DON Mitică pentru meciurile din etapa a 11-a:

  • Hermannstadt – FC Argeș X
  • Universitatea Craiova – Dinamo 1
  • Petrolul – Rapid 2
  • Farul – Unirea Slobozia 2
  • FCSB – Oțelul Galați 1
  • U Cluj – CFR Cluj X
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
