Pariuri sportive

Profețiile lui Don Mitică pentru etapa din weekend. Cel mai tare pronostic vine de la Botoșani – FCSB

Dumitru Dragomir a oferit la Profețiile lui Don Mitică câteva pronosticuri pentru etapa din weekend și a surprins cu alegerea făcută la meciul Botoșani - FCSB.
Traian Terzian
17.09.2025 | 21:53
Profetiile lui Don Mitica pentru etapa din weekend Cel mai tare pronostic vine de la Botosani FCSB
Pronosticul surpriză oferit de Mitică Dragomir pentru meciul Botoșani - FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik

Așa cum ne-a obișnuit, Dumitru Dragomir a mizat pe soliști în partidele din etapa a 10-a a SuperLigii. El a venit cu câteva surprize, iar un pronostic neașteptat l-a dat la partida Botoșani – FCSB.

Mitică Dragomir, pronostic uluitor la FC Botoșani – FCSB

În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii Profețiile lui Don Mitică, fostul președinte al LPF a oferit câteva ponturi pentru etapa ce se va desfășura în acest weekend și nu a avut niciun fel de dublii când a vorbit de FCSB și CFR Cluj.

Dumitru Dragomir este convins că FCSB nu își va reveni nici în meciul de la Botoșani, în ciuda faptului că Gigi Becali a anunțat schimbări masive în primul ”11”. Așa că el a mizat pe o victorie a moldovenilor aflați pe podium.

O altă surpriză pe care ”Oracolul din Bălcești” o vede în runda cu numărul 10 este o înfrângere celor de la CFR Cluj în partida de acasă cu UTA. El nu crede că Andrea Mandorlini este capabil să scoată echipa din pasa proastă în care se află.

De ce nu o vede pe Dinamo campioană

Dragomir este convins că echipele importante aflate în partea de sus a ierarhiei din SuperLiga nu vor avea avea probleme. El a prevăzut victorii pentru Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo, în ciuda faptului că niciuna nu va avea adversari lejeri.

În schimb, fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că Dinamo nu are resursele necesare pentru a se bate la titlu până la final. ”Nu are echipă de titlu de Dinamo. La primele 3 s-ar putea, dar nici acolo nu cred”, a spus Dumitru Dragomir, la Profețiile lui Don Mitică.

Pronosticurile lui DON Mitică pentru meciurile din etapa a 10-a

  • FC Botoșani – FCSB 1
  • FC Argeș – U Cluj 1
  • Oțelul – Universitatea Craiova 2
  • CFR Cluj – UTA 2
  • Rapid – Hermannstadt 1
  • Dinamo – Farul 1

Pronosticurile lui Mitică Dragomir pentru meciurile din etapa a 10-a

